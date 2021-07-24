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亞洲疫情、鄭州水災、南非港口網攻 全球再度面臨「斷鏈」考驗

鉅亨網編譯余曉惠
亞洲疫情、鄭州水災、南非港口網攻 全球再度面臨「斷鏈」考驗 (圖:AFP)
亞洲疫情、鄭州水災、南非港口網攻 全球再度面臨「斷鏈」考驗 (圖:AFP)
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供應鏈疫情COVID-19德國氣候變遷斷鏈中國鄭州水患南非全球經濟印度航運海運鐵路塞港貨櫃輪

供應鏈考驗一波接一波，最近中國鄭州降下暴雨、德國西部發生洪災，亞洲多國疫情反撲導致船員滯留海上，影響海運，南非暴動未平，又傳出主要港口遭到網路攻擊，從原物料、零組件到消費性產品的流動受到干擾，專家擔心全球供應鏈可能走向崩潰。

Delta 變種病毒導致亞洲疫情反撲，許多國家切斷船員的陸路運輸，船長無法讓人力輪替，約 10 萬名船員滯留海上無法入港，令人想起去年也曾出現同樣的情況。

國際海運公會 (ICS) 秘書長 Guy Platten 說：「這是全球供應鏈的危急時刻。」

德國貨櫃輪商 Hapag Lloyd(HPGLY-US) 表示，船隻運力相當吃緊，空的貨櫃輪很缺，某些港口和碼頭的情況沒有真正改善，「我們擔心問題會延續到第 4 季，一切很難說。」

鄭州和德國西部皆遭遇水災

中國鄭州和德國西部的致命洪災，讓還沒完全從第一波疫情中恢復的供應鏈面臨新的考驗。

鄭州洪水影響內蒙古和陝西等地的煤炭運輸，干擾夏季供電。此外，供應鏈平台 FourKites 數據顯示，德國陸路運輸大受影響，最近一周配送延誤的貨物量增加 15%。

台灣海碩集團 (OEC Group) 主管表示，亞洲和美國港口物流大塞車，「可能要到明年 3 月才能清掉這些等待運輸的貨物。」

車廠停工，零組件鋼鐵用料大漲

同時，Delta 病毒正在亞洲多個生產重鎮擴散。車廠再度成為受災戶，豐田汽車 (TM-US) 本周宣布日本和泰國產線停工因為無法取得零件，全球第四大車廠 Stellantis(FCAU-US) 暫停英國工廠生產，因許多工人必須居家隔離。

南韓某汽車零件廠的主管透露，鋼鐵成本隨著貨運費用大漲，把零組件成本推升約 10%。

歐洲最大家電製造商伊萊克斯 (Electrolux)(ELUXY-US) 本周警告，零組件供貨正在惡化，已經影響到該公司的生產作業。達美樂披薩 (DPZ-US) 也警告，斷鏈問題已經影響到公司增加門市所需的設備。

全球經濟復甦有壓

供應鏈瓶頸再不解決，美國和中國——合計占全球 40% 經濟產值——復甦引擎將受到打擊。

周五的數據顯示，美國 7 月服務業採購經理人指數 (PMI) 連續第二個月放緩，暗示下半年成長可能不如上半年。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 說：「短期產能問題仍存在，許多製造業和服務業的生產都受到抑制。由於市場需求超過供給，物價也被推高。」

美、中塞港，南非貨櫃輪遇網攻

業界人士說，全球各地塞港情形為數十年來最嚴重。中國港口協會周三表示，運力持續吃緊，「東南亞、印度還有一些地區的製造業，因為疫情反彈大受影響，導致部分訂單流入中國。」

美國聯合太平洋鐵路 (UNP-US) 因為美西嚴重塞港，上周末宣布停駛七天，以緩解芝加哥內陸港口貨物壅塞的情形。

在南非，開普敦港口本周遭遇網路攻擊，撒哈拉以南非洲最繁忙的德本 (Durban) 碼頭作業也受到影響，貨櫃輪運輸大亂。

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