供需結構漸趨平衡 美農業部長：食品通膨將迅速放緩

受到美國經濟快速復甦以及供應鏈瓶頸影響，6 月美國食品價格快速飆升，不過，美國農業部部長 Tom Vilsack 周五 (23 日) 預估，儘管市場對經濟通膨風險的擔憂加劇，未來食品通膨將迅速放緩。

Vilsack 接受彭博 (Bloomberg) 採訪時表示：「雜貨店裡可能某些商品價格在一段時間內會上漲，但我們認為，隨著經濟開始重啟，供需平衡狀態改善，這種短期上漲的現象將更緩和。」

美國 6 月食品價格較 5 月上漲 0.8%，增速是前兩個月的兩倍。根據美國勞工部的消費者物價指數 (CPI)，6 月肉類和家禽價格勁升 2.5%，食品成本較去年同期上漲 2.4%，整體通膨率為 5.4%。

通膨現象正在壓迫民生用品公司的獲利狀況，跨國消費品巨頭聯合利華 (UL-US) 周四示警，全球洗髮精、洗衣粉和冰淇淋的原料成本正以十多年來最快的速度上漲，該公司正遭遇 2008 年以來最嚴峻的通膨問題，迫使他們下修今年的獲利目標。

儘管零售端的牛肉價格一直在飆升，但畜牧業抱怨肉類加工廠並未因此提高購買牛隻的價格。

目前美國牛肉加工市場呈現寡占現象，前四大公司共控制著全美 80% 以上的牛肉加工，其他肉類加工領域呈現高度集中。泰森食品 (TSN-US) 是美國最大的肉類加工公司，第二季度牛肉品項的獲利率達到創紀錄的 11%。

Vilsack 表示，農業部將儘快宣布正在擬議中的法規，為畜牧業與高度整合的肉類加工業交涉時提供更多的保護。美國總統拜登近期針對多產業競爭簽署行政命令，要求農業部考慮加強監管。他說：「我們將在近期內採取重大行動。」

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