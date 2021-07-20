拜登：通膨為短期現象 聯準會必要時應維持美國經濟復甦

美國總統拜登周一 (19 日) 表示，當前物價飆漲預料只是暫時現象，但政府明白，長期不受控制的通膨更需警戒，且將對經濟構成真正挑戰，他認為聯準會 (Fed) 必要時應該設法支持美國經濟復甦，但不忘強調他尊重央行決策獨立性。

拜登表示，隨著美國經濟恢復強勁已出現一些物價上漲跡象，白宮正在盡其所能解決供應鏈瓶頸引發的通膨問題，並指出先前暴漲的木材近期正在放緩。

拜登接著示警：「倘若長期經歷難以控制的通膨，反而會對美國經濟構成真正的挑戰，儘管這不是我們今天所看到的現象，但我們時時警惕並即時回應。」

拜登還向聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示：「聯準會是獨立的機構，也應該採取他們認為必要的任何步驟，以支持強勁、持久的經濟復甦。」

美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 上漲 0.9%，是 13 年來最大漲幅。一項調查顯示，由於通膨隱憂日益加劇，美國 7 月的消費者信心指數下降到 5 個月來新低，不過經濟學家仍認為，通膨上升只是暫時性現象。

此外，拜登仍持續計劃擴大對基礎設施的投資、照顧老人和兒童，表示這將有助於通過提高生產率來減輕未來的通膨壓力。拜登說：「這些措施將提高美國生產力，在不提高物價下提高工資。這將減輕通膨壓力，提高勞動力，從而在未來幾年內降低物價。」

儘管批評人士曾多次警告拜登的經濟政策將導致資本主義終結，但經濟學家預估，美國的經濟增速將達到 40 年來的最高水準。拜登說：「這證明資本主義還存在，我們目前正取得重大進展，以確保該政策能為美國人民帶來好處。」