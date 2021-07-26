〈觀察〉公股銀拚財管業務 AI理財成主要競技場

本土疫情讓各行各業被迫調整營業型態，金融業也不例外，為降低疫情對財富管理業務的影響，銀行業積極拓展線上理財服務，不只鎖定小資族的小額理財，也瞄準高資產的海外投資需求，透過線上不受時間空間限制優勢，要牢牢抓住客戶。

金融交易近年來陸續導入 AI 元素，標榜小額、客製化且減少投資情緒等非理性因素干擾，讓機器人理財成為銀行近年極力拓展的新目標，而去 (2020) 年新冠肺炎爆發，在防疫需求催化下，讓免人際接觸的 AI 理財躍居市場新寵。

以公股銀行來說，近年來積極補強消金業務版圖，在理財業務上也多所著墨，以一銀來說，今年初就找上新創公司合作推出「債券團購平台」標榜小額也能投資債券，還能透過平台轉介出售債券，吸引不少小資族青睞。

根據一銀統計，債券團購平台上線後，註冊人數已經超過 500 人，並已完成 3 檔債券團購，為讓增加債券流通性，平台也新增「去仲介便捷轉讓服務」，讓會員所持有小額債券部位，得以透過平台使會員間相互轉讓與承接。

兆豐銀行則鎖定高資產客戶對海外投資市場的需求，線上交易平台繼美股下單功能後，趁勝追擊再新增港股交易；而根據兆豐銀內部統計，美股線上下單去年 6 月推出後，在美股多頭加持下，已經連續三季交易量翻倍成長，其中高達 9 成都是來自線上交易。

另外，華銀的「好基智」線上理財平台，則是找上投顧業者合作，透過 AI 的智能理財服務，根據客戶風險屬性等搭配投資組合，去年 9 月底上線後，也已累積 1.5 萬人次使用，申購基金規模將近 3 億元。