一銀推小額債券團購 半年內完成3檔

銀行推小資理財找上新創團隊合作，第一銀行與湊伙公司合作的「債券團購平台」自 1 月 25 日上線後，目前註冊人數突破 500 人，已完成 3 檔債券團購，近期將新增創新的「去仲介便捷轉讓服務」，讓會員所持有小額債券部位，得以透過平台使會員間相互轉讓與承接。

一銀指出，有別於過往民眾在購買債券後，如想要將債券賣出，只能透過國外券商或是國內的複委託業者，而「債券團購平台」的轉讓服務，可以讓所有的湊伙會員都作為轉讓方的交易對手，還能讓轉讓方自行決定轉讓的價格，落實真正的普惠金融。

一銀指出，「債券團購平台」服務為一新種交易模式，團購款項交付第一銀行信託管理，可確保款項專款專用，並防止款項挪作他用，確保資產完整性，也降低交割風險，保障了「債券團購平台」會員的權益。

一銀與湊伙積極推廣小額債券團購服務，其中銀行藉由本身經營的社群媒體，推播「債券團購平台」的相關資訊，在不斷嘗試與修正推廣的策略方向，「債券團購平台」的註冊會員人數及債券團購成團速度已持續提升。

一銀表示，未來在落實普惠金融與全方位的信託服務上，包括「信託 2.0 全方位信託推動計畫」也將積極朝向資訊現代化、產品數位化、市場創新化三方向進行轉型，拓展銀行服務層面觸角，透過異業合作，發展更多元信託服務功能。