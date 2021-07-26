【袁志峰專欄】績優本地股份，短線跑赢大市

今天推介 - 友邦保險 (1299), 上日收市 $94.9

1) 股市前景

港股上周五急跌明顯是黑天鵝事件，恒生科指收市價更跌至逾 9 個月低位，南向資金連續 5 日淨賣出，為超過兩年來最長淨流出紀錄。中國監管校外培訓機構政策超預期，不但令教育股急挫，亦引發投資者重估中概股面對的政策風險，筆者認為無論在香港或美國上市的中概股短期內有可能再遇沽壓。

美股 3 大指數上周五同創歷史新高，主要受企業盈利優於預期所推動。中國股市上周五成交創近一年新高，全周計有輕微升幅，遠勝港股。預期港股短期內易跌難升，建議投資者關注風控及倉位配置。

今天推介是友邦保險 (1299) — 主要業務為壽險業務，遍及亞太區 18 個市場。今年首季度新業務價值達 10.52 億美元，同比增加 19%，新業務價值利潤率上升 4.5 個百分點至 61.6%。估計二季度新業務價值同比增長逾 15%，跑赢國內主要同業。今年 6 月尾公布以 120 億元人民幣收購中郵人壽 24.99% 股權，預期有助加快國內業務發展。今年以來股價升 0.4%，同期恒指升 0.3%，表現與大市同步。公司將於 8 月中公布中期業績，估計可帶動股價做好，建議買入，目標價 105 元，止損價 90 元。

2) 上日中港股市況總結

上周五恒指高開 17 點，已是全日高位，隨後輾轉回落，午後跌幅擴大，最多曾跌 502 點，尾市反彈，收報 27322 點，跌 401 點或 1.45%。成交額按日增 2% 至 1396 億元，6 月份日均成交額 1452 億元。港股通南向資金淨賣出約 49 億元，包括淨賣出 21 億元騰訊 (700) 及 9 億元美團 (3690) 股份。7 月以來淨賣出 363 億元，6 月淨買入 50 億元。全周計，恒指跌 2.4%。

藍籌股 6 升 49 跌 3 持平。海底撈 (6862) 及安踏體育 (2020) 跌逾 5% 及 4%，為跌幅最大藍籌。其次是舜宇光學 (2382)、港交所 (388)、碧桂園服務 (6098) 及阿里健康 (241) 跌逾 3%。藥明生物 (2269)、小米 (1810) 及瑞聲科技 (2018) 跌 3%。銀河娛樂和 (27) 及金沙中國 (1928) 跌近 3%。滙豐 (5) 跌逾 2%。石藥集團 (1093)、中國海外發展 (688) 及比亞迪 (1211) 升逾 1%，為升幅最大藍籌。

恒生科指跌 3.0%，收市創 9 個月新低，成份股 2 升 28 跌，大型科技股全線下跌。快手 (1024) 及嗶哩嗶哩 (9626) 跌逾 10% 及 9%，騰訊 (700)、美團 (3690)、小米 (1810)、百度 (9888) 跌逾 2%。新東方在線 (1797) 跌 28%，為跌幅最大成份股。平安好醫生 (1833)、微盟集團 (2013)、金山軟件 (3888) 及萬國數據 (9698) 跌 4%-6%。比亞迪電子 (285)、舜宇光學 (2382) 及華虹半導體 (1347) 跌逾 3%。汽車之家 (2518) 及同程藝龍 (780) 升少於 1%，為表現最好成份股。全周計，恒生科指跌 4.5%。

板塊方面，基建、鋼鐵及中資券商股上升。中國中車 (1766) 升逾 4%。馬鋼 (323) 及中國東方集團 (581) 升 4% 及 6%。半導體、軟件、手機零件、線上醫療、餐飲、濠賭、教育、體育用品、物管、鋼鐵及航運股跑輸大市，跌幅居前。新東方 (9901) 跌逾 40%，中國東方教育 (667)、中教控股 (839) 及宇華教育 (6169) 跌 5%-8%。李寧 (2331) 跌逾 8%。恒大物業 (6666)、中海物業 (2669)、金科服務 (9666) 及世茂服務 (873) 跌 5%-9%。中遠海控 (1919) 及東方海外 (316) 跌逾 6%。

上周五上証指數平開，隨後輾轉回落，最多曾跌 0.9%，收報 3550.4 點，跌 0.7%。深証成指跌 1.5%，科創 50 指數跌 1.2%。滬深兩市總成交約 13800 億元 (人民幣 · 下同)，創近一年新高，環比增加 800 億元。滬深股通北向資金轉淨賣出約 47 億元，7 月以來淨買入 132 億元，6 月淨買入 154 億元。全周計，上証指數升 0.3%，深証成指升 0.4%。

3) 宏觀 / 行業訊息

周五網傳一份由中共中央辦公室及國務院辦公室印發的《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，共八章 30 條內容。對教育培訓機構的審批、融資、教學和收費等各方面均作出嚴厲規定，尤其對學科類校外培訓行業造成根本性打擊。(信報)

住建部及發改委等 8 部門發布《關於持續整治規範房地產市場秩序的通知》，列出房地產開發、買賣、租賃及物業服務 4 方面的整治重點，強調會持續加大懲處力度，包括對逾期不能償還債務、大規模延期交樓及負面輿情較多等重大經營風險的企業實施重點監管；目標用 3 年左右時間，達致樓市秩序明顯好轉。(信報)

內地傳媒報道，上周五人民銀行上海總部與銀行業召開會議，確定房貸利率上調事宜。首套房貸利率將從現在的 4.65 厘調整至 5 厘，二套房貸利率從 5.25 厘增至 5.7 厘，新規周六起開始實行。(信報)

美國 7 月份製造業採購經理指數（PMI），由 6 月的 62.1 升至 63.1，高過預期的 62，惟期內服務業 PMI 則由 6 月的 64.6，瀉至 59.8，較預測的 64.5 為差。(信報)

IHS Markit 公布，歐羅區 7 月製造業採購經理指數 (PMI) 初值為 62.6，高於預期的 62.5。期內，歐羅區服務業 PMI 初值為 60.4，預期為 59.5；綜合 PMI 初值為 60.6，預期為 60。(信報)

4) 個股訊息

市場監管總局作出行政處罰決定，責令騰訊 (700) 及關聯公司採取 30 日內解除網上獨家音樂版權等處罰。騰訊表示，公司將認真遵守決定，嚴格落實監管要求，依法合規經營，切實履行社會責任，維護市場的良性競爭。(信報)

中國交通建設 (1800) 預料，按中國企業會計準則，截至今年 6 月底止，半年盈利按年增長 1.1 倍至 1.39 倍；去年同期盈利 40.73 億元人民幣。該公司指出，中期盈利增加，主要因為去年上半年疫情期間，內地高速公路免收車輛過路費對該公司的影響於期內已消除。(信報)

中國平安 (2318) 表示，該公司共接到河南暴雨災情相關報案總數逾 4.6 萬筆，預期總體賠付金額超過 10 億元人民幣。(信報)

中國再保險 (1508) 公布，預期今年上半年盈利按年增長約 55% 至 65%；去年同期盈利 24.67 億元人民幣。公司表示，今年上半年業績增長，主要是受國際業務結構優化及費率上漲影響，國際業務承保利潤按年改善。(信報)

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