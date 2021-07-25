〈觀察〉新產能投放成新常態 石化廠擴大高值化產品佈局避紅海競爭

石化業相關原料與產品，市場價格經常大幅波動，中國石化業崛起、新產能增加也帶來潛在威脅，面對新產能投放成為新常態，石化產業未來將受到更大挑戰，為追求更穩健的獲利結構，及更高附加價值的產品組合，包括台化 (1326-TW)、中石化 (1314-TW)、東聯 (1710-TW) 等，均轉型佈局特化應用，切入高值化領域，要在紅海競爭中衝破重圍，初期成效已顯現。

石化產業原料與產品價格經常大幅波動，限縮相關廠商利潤空間，加上中國石化業崛起，開啟產能軍備競賽，隨著大規模產能陸續開出，短期內對台廠的影響與衝擊也更顯著。

以台化而言，2022 年前中國新增相關的石化與塑膠產能，包括 PX、SM、PTA、PP 等，使其營運面臨不小壓力；董事長洪福源認為，新產能投放已是新常態，短期將造成衝擊，但長期因下游去化終將平衡。

在新冠肺炎疫情爆發後，也讓石化產業重新思考，不該一味守成只重視產能結構發展，及如何降低成本，而是跳脫思維，轉向朝特用化學品這類利基型、高附加價值產品發展，創造競爭優勢。

台化在疫情爆發前夕，就已意識到必須盡快朝高值化轉型布局，去年初便啟動「騰籠換鳥」計畫，全力發展高值化產品，爭取高階客戶以避開紅海市場競爭，一旦產品具有不可取代性，就能擺脫市場新產能投放、運費成本暴增等外部環境帶來的挑戰。

台化目前騰龍換鳥已見初步成效，包括 ABS、PP、PC 等產品線，在高值化產品出貨上，都較去年明顯成長，其中 ABS 上半年特殊級銷售量較去年月平均成長 3 成，歐美及其他地區銷售實績更較去年同期翻倍跳增，PC 產品也在車用領域取得不錯的市占率。

東聯也持續朝利基型特用化學市場轉型發展，第二波特化材料建廠計畫預計明年投產，未來不只是單純的 EG 廠，而是擁有多元產品線的公司。

東聯國內市場營運主力將瞄準特化產品，林園廠目前 EO(環氧乙烷) 產能 65% 集中生產 EG，另外 35% 生產特化產品，不過，在第二波特化材料建廠計畫完成後，將調整產品組合，改以 45% 生產 EG，生產特化產品的比重則拉升至 55%。

中石化過去幾年飽受兩大主力產品 CPL 及 AN 市場價格大幅波動影響，營運陷入泥淖，除轉型以石化、資產開發雙主軸並進外，石化事業也逐漸轉型往下游精細化工及特用化學領域深耕佈局。

中石化今年 2 月宣布投資 60 億元，在苗栗頭份興建精細化工廠，未來生產項目包含 OPP 下游光學衍生物、二元醇系列單體、多用途尼龍，有助切入光學高端應用市場、應用於塗料關鍵添加劑等，並可結合公司自有聚合技術，拓展更豐富及多元的下游產品線，達到 CPL 供應鏈垂直整合效益。

