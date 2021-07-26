【法人洞見】這個數字 決定台股未來3個月的命運

在我的頻道中，曾經多次為大家追蹤「外銷訂單」這個經濟數據，究竟這個數字有多重要呢？到底為何要持續追蹤它、甚至將它視為判斷盤勢的重要依據呢？

大盤與個股不同，個股容易受到單一消息、單一有力人士的影響，使得股價的發展，偏離基本面。但大盤的結構組成相當複雜，且規模龐大，因此在基本面價值的呈現度，相對比個股來的高出許多。這、就是我要追蹤外銷訂單數據的原因。

首先來了解一下，目前最新公布的經濟數據，為 6 月份的外銷訂單。講到這裡大家應該有個想法，「6 月」不是過去的資訊嗎？股市要看的不是未來嗎？沒錯！如果說是像營收、或出口這類的數據，的確是過去的資訊，但「訂單」，顧名思義，它所反應的，就是未來的出貨與營收，因此我們可以這麼說，6 月外銷訂單所代表的真正意義，是依照產業別不同，在未來 1 至 3 個月的出貨與營收狀況，而 6 月的外銷訂單數據佳，往往就能在某個程度上代表，7 至 9 月台股的基本面展望樂觀。

而關於外銷訂單與台股的發展，都是有脈絡可循的。隨著疫情所造成的供給下降，與復甦所造成的需求拉升，外銷訂單自去年開始，即佳音頻傳，至 6 月，已經是連 16 紅。先不論去年漲了多少，光以今年來說，台股就在 1 到 4 月間，屢創歷史新高。即便遇到 5 月疫情嚴重擴散，急速重挫，台股也能在短短 1 個月之內 V 型反轉，各位要知道一件事，V 型反轉屬於罕見且極度強勢的多方型態，如果基本面不夠狂妄，豈能有此作為。更別提疫情仍方興未艾，台股就能夠於 6 月底再度改寫歷史新高這件事了！如果沒有強大的基本面做為支撐，這一切有可能發生嗎？而 7 月的上半月，台股勢如破竹，3 度刷新歷史新高，這不也是基本面的最佳證明嗎？

剛剛公布的 6 月外銷訂單，金額為 537.3 億美元，創歷年同期新高，年增幅度達 31.1%。而經濟部統計處亦表示，7 月外銷訂單預估在 527 億美元至 542 億美元間，可望繼續傳出捷報。依照上述所說的邏輯，6 月訂單數據好，表示 7 至 9 月基本面樂觀；7 月訂單展望好，表示 8 至 10 月基本面樂觀。換句話說，未來的 3 個月，充滿著多頭的能見度，那麼現在是不是你該好好大展拳腳的時候呢。

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