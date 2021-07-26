日本7月製造業PMI微幅下滑 服務業仍低於榮枯分界點

日本 7 月製造業採購經理人指數 (PMI) 初值保持擴張，但是較上個月下滑，這也顯示日本製造業景氣成長放緩。另外在服務業景氣 PMI 方面，7 月較上個月下滑，連續 18 個月低於榮枯分界點 50。

IHS Markit 週一 (26 日) 公布日本 au Jibun Bank 的 PMI 數據，2021 年 7 月製造業 PMI 初值報 52.2，略遜於前 (6) 月的 52.4，連續第 6 個月高於榮枯分界點 50。

日本製造業在新冠肺炎 (COVID-19) 確診案例增加，以及原物料交期持續拉長的影響下，產出及新訂單的表現都是近 6 個月來最差。7 月份的僱用需求放緩，增加幅度也是 2021 年 4 月以來最小。景氣看法雖較上個月下滑，不過就整體業界來說、仍持續看好今後發展。

7 月服務業 PMI 初值報 46.4，較前 (6) 月的 48.0 下滑，也是 2021 年 2 月以來的最低水準。這也顯示日本服務業整體的事業活動出現惡化。而截至 7 月為止，日本服務業 PMI 已連續 18 個月低於 50。其中在子指數的僱用方面，7 月表現報 49.8、在相隔 7 個月後再度下滑至 50 以下。

IHS Markit 的經濟學家 Usamah Bhatti 表示「短期間內的活動混亂，很可能會持續到這波疫情走向平穩、或各種與緊急狀態有關的管制規定解除為止。」