股市維持堅挺走勢 本周關注FOMC會議

紐約道指創歷史新高，美國股市維持堅挺走勢

上週初，因新冠肺炎疫情感染擴大擔心經濟發展停滯等原因而導致股市行情疲軟，市場整體的風險容忍度下降，但是在短時間內，受美國企業盈利強勁的影響，股市出現反彈，美國的代表性股指之一的紐約道指在上週創歷史新高。

外匯市場在前期因風險容忍度下降，日圓與美國強勢上漲，但是在後半期日圓被拋回吐，美元因美國公債殖利率下跌停止，所以比日圓強勢。

另外，在大宗商品市場中原油下調後開始反彈，黃金依然受到阻力。

【美元指數、S&P500、美國公債殖利率（10 年、2 年）、黃金的變化】

由上至下，美元指數、S&P500、美國公債 10 年殖利率、美國公債 2 年殖利率、黃金的變化

【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】

雖然以長期殖利率為中心持續緩慢下跌，但是最近開始停滯。

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近 5 週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較】

【美國公債殖利率曲線圖的變化（3D 圖）】

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

關注 FOMC、重要經濟指標等

這週美國將舉行 FOMC。在這次會議中雖然預測改變經濟政策的可能性很低，但是為了尋求關於今後的經濟政策的線索，聲明文以及鮑威爾主席的記者發佈會等將會成為市場焦點。

如果立場依然是現在的物價上漲只是一時的，短時間內不會收縮寬鬆政策的話，將會成為外匯市場拋售美元而支撐股市的材料。相反，如果內容意識到警惕物價上漲，短時間內也許會收縮寬鬆政策的話，將會成為外匯市場支撐美元的材料，也是股市上漲的阻力。

另外，美國將發佈 GDP 季率初值、耐用品訂單、個人消費支出、核心 PCE 物價指數、僱用成本指數等重要經濟指標。雖然每個指標的影響都是限定性的，但是數據如果都偏離市場預測的話，可能成為影響市場情緒的原因。

而歐元區的消費者物價指數初值、德國的 IFO 經濟指數、德國、法國的 GDP 初值、澳大利亞的 4-6 月期的 GDP 以及消費者物價指數等也將成為市場焦點。

【美國 GDP（季率）的變化】

主要貨幣的強弱

上週的外匯市場在初期因風險容忍度下降，美元、日圓等貨幣強勢上漲，澳元、加元等貨幣走弱，但是在後半期，因受股市反彈的影響，日圓被拋。

美元因美國公債殖利率下跌暫停，以及兌歐元維持強勢，所以是上週一週都比較強勢的貨幣。

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

從近 30 天的主要貨幣的強弱圖來看，一直維持強勢的日圓開始變弱，而另一方，一直疲軟的加元和澳元，下跌也暫時告一段落，與前一週相比強弱的波動幅度變小。

【近 30 天主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】

點擊查看最新 OANADA 外匯強弱圖

近 30 天國際指數強度比較圖

美國市場

美國股指 CFD 在初期雖然有下探低值的走勢，但是在後半期出現反彈。但是與 US30、US500、US100 相比，US2000 依然與前一週一樣，上漲受到阻力。

歐洲市場

歐洲的股指 CFD 與美國一樣，在初期雖然下移低價，但是後期連續反彈，收復了下調失地。

亞洲・大洋洲市場

上週的亞洲、大洋洲的股指 CFD 中緩慢上漲的商品較多，但是中國和香港的股指 CFD 依然疲弱。

主要金融產品的相關性分析

從上週的美元直盤商品之間的相關性來看，雖然在商品之間多少也有一些相關性，但是整體與前一週相比下降，所以市場行情並不是以美元為中心。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】

相對來說，美元 / 日圓與日圓交叉盤的相關性整體依然維持較高的狀態。但是，與 ZAR/JPY 的相關性很低，ZAR/JPY 與美元 / 日圓以及其他日圓交叉盤的走勢不同。

【上週的美元 / 日圓、日圓交叉盤的相關性】

從上週的主要貨幣和美國股指（此處顯示與股指代表 US500 的相關性）的相關性中來看，US500 與美元 / 日圓、日圓交叉盤的相關性較高，與 EUR/USD 是負相關，與 GBP/USD、AUD/USD 的相關性較低，可以看出美元與股市的相關性並不高。

【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

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