避險資金拱美元 人民幣中間價調貶113基點

本周 FOMC 將召開會議，加上變種病毒引發的疫情不確定性，資金暫往美元避險，美元上周小漲，使得美元指數已連兩周走升。而周一 (26 日) 中國外匯交易中心將人民幣兌美元中間價調貶 113 基點，報 1 美元兌 6.4763 人民幣，結束連三升。

本周聯準會將進行 7 月利率會議，由於 Delta 變種病毒在美國擴散，每日新增確診人數再度來到 5 萬人以上，創 4 月以來新高。面對疫情反彈，市場普遍認為聯準會將維持鴿派，持續保持寬鬆。由於疫情的發展有較大的不確定性，市場普遍認為聯準會將保持耐心。

而摩根士丹利指出美國國會通過一籃子基礎設施計劃的前景有所改善，將給美國公債殖利率帶來上漲的壓力。因此建議放空 10 年期美國公債，預估今年年底美國 10 年期公債殖利率將為 1.8%。

另一方面，根據中國人民大學提供的「人民幣國際化報告 2021」顯示，人民幣國際化指數 (RII) 為 5.02，年增 54.20%，創下歷史新高。人民幣使用程度超過日元和英鎊，成為第三大國際貨幣。

但該報告提出根據 BIS 統計，2020 年人民幣計價的國際債券餘額較 2015 年高檔萎縮約 30%，因此人民幣資金流向及功能上的不平衡發展，對人民幣國際化中長期發展並不利。

今日早盤 A 股呈現崩盤走勢，在加強對網科股監管後，這波風暴正掃到教育類股，市場不知監管範圍是否還會擴大，外資撤退先行觀望，導致離岸人民幣走貶。

截至上午 11:01 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.4846 人民幣，貶值 120 基點，幅度 0.2%。

資料來源: 新浪財經。離岸人民幣日線走勢

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 6.4825 人民幣，貶值 12 基點，幅度 0.02%。