中國推動新能源儲存技術 2025年達3000萬千瓦

周五 (23 日) 中國發改委與國家能源局公布新型能源儲存技術發展方針，內容提到將能源儲備技術多元化，推動鋰離子電池等相對成熟新型儲存技術成本持續下降和商業化規模應用，達到壓縮空氣、液態電池等長時間儲存技術進入商業化發展初期，加速鈉離子電池等技術展開規模化試驗。以需求為導向，研究儲存氫、熱及其他創新儲存技術的可能性。

中國發改委指出到 2025 年，要達到新型儲能從商業化初期向規模化發展。新型能源儲備技術創新能力要明顯提升，核心技術設備自主可控水準大幅提升。在高安全、低成本、高可靠、長壽命等方面取得成長，裝機規模要達到 3000 萬千瓦以上。

(圖片: AFP)

該方針認為，新型能源儲備技術在推動能源領域碳達峰碳中和的過程中可發揮重要作用。目標到 2030 年，要達到新型能源儲備全面市場化發展。同時新型能源儲備技術要與電力系統深度融合發展，裝機規模基本滿足新型電力系統相應需求。

另一方面，中國發改委表示鼓勵各地區研究推出相關改革政策、開展改革試點，在深入探索能源儲備技術路線、創新商業模式等的基礎上，研究建立合理的儲能成本分攤和疏導機制。加速新型儲備能源技術和重點區域試點示範，及時總結可複製推廣的做法。

