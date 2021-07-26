永豐實營收連4年突破百億元 IPO暫定每股52元

永豐實 (6790-TE) 今 (26) 日舉辦登錄興櫃後首次股東常會，該公司營收連續 4 年突破百億元，獲利更倍增，目前正籌備 IPO 上市程序中，IPO 發行價格暫定每股 52 元。至於上市時間，財務長兼發言人陳佩雯表示，上市申請準備依程序進行中，但因為現在處於緘默期，要依主管機關核定後再行公布。

永豐實去 (2020) 全年合併營收新台幣 101.47 億元，已經連續 4 年營收突破百億元，營業利益 15.46 億元，年增 98.58%，稅前純益 17.51 億元，年增 162.91%，稅後純益歸屬公司業主為 14.87 億元，每股純益 6.12 元。股東會通過發放每股現金股利 4 元。

永豐實業自去年初啟動上市，先於去年 10 月登錄興櫃，並在今年 6 月取得證交所的上市核准函，IPO 前現金增資案也於 7 月 8 日獲得證交所同意生效，目前發行價格暫定每股 52 元，惟實際發行價格需配合上市前的公開承銷方式，依當時市場情況與證券承銷商共同議定之。

永豐實董事長何奕達表示，從 2020 年的農曆年開始，一直到今天三級警戒的最後一天，無論過年還是過節還是周末，公司全體同仁都兢兢業業、堅守崗位，與中央及地方一起努力，確保生產，穩定民心，也在必要的時候，對在疫情之下受影響、受災的朋友們，盡可能的伸出援手，就算受疫情影響，對各位股東也交出了漂亮的成績單。公司未來將持續以消費者需求為本，不斷創新，繼續推出符合消費者需求的產品，為構築大家健康、安心、美好的生活繼續努力。

永豐實表示，COVID-19 改變了消費者生活習慣，大眾待在家中的時間大幅增加，除了更加注重居家環境清潔外，自行安心烹煮飲食的比例也大幅提升。永豐餘消費品實業創新業界的五月花厚棒系列衛生紙、廚房紙巾與相關的家庭清潔用品因此受到消費者青睞。根據 2020 年東方線上電子發票銷售數據資料，臺灣家用紙品市場年銷售份額達新臺幣百億元以上；抽取式衛生紙和廚房紙巾為占比前 2 大品類，分別占比為 74% 及 13%。

另外，在疫情之下，2020 年臺灣整體家用潔品市場，洗衣精 2020 年銷額成長 14%，銷量成長 2%，橘子工坊因推出洗病毒洗衣精與制菌清潔噴霧，以及全球首創的金球洗衣膠囊，銷售額成長 21%，表現亮眼。今年橘子工坊洗病毒洗衣精已取得美國 FDA 規範的實驗室驗證，可洗去 COVID-19 病毒，多樣產品也將陸續送驗，以國際認證規格守護消費者的健康。