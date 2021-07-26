對抗新冠變異株 高端建置變種病毒系統庫

高端疫苗 (6547-TW) 總經理陳燦堅今 (26) 日表示，面對新冠變異病毒株，目前旗下新冠疫苗使用的抗原與佐劑，可以應付多種變異株，此外，也已建置變種病毒株系統庫。

陳燦堅說，目前觀察到各個病毒變異株差異沒有太大，從科學角度來看，Beta 南非株、Delta 印度株等，與原始武漢株相比，並不是全面性的變異，因此，以高端疫苗的抗原與佐劑，仍可達一定作用。

陳燦堅指出，應付變種病毒有許多策略，其中一個是將既有疫苗再多一劑，增加免疫效果，目前高端與美國藥廠諾瓦瓦克斯 (Novavax) 針對次單位疫苗，建構變種病毒株系統庫。

高端新冠疫苗將列入公費疫苗施打計劃，並同意開放疫苗混打，但未來能否取得國際認可，陳燦堅表示，台灣與美國、日本、韓國等國家都是友好關係，預期台灣疫苗接種紀錄有機會被國際認可。

針對緊急使用授權 (EUA)，陳燦堅重申，台灣去年訂定 EUA 規則時有三大考量，包括疫情是否流感化、當時台灣疫情不嚴重，難執行大規模傳統三期試驗、以及疫苗的安全性與有效性。

陳燦堅指出，由於台灣去年疫情防疫佳，不具傳統疫苗組、安慰劑組的三期試驗環境，因此以擴大版二期試驗及免疫橋接來執行，其中，免疫橋接不是針對新冠疫苗才出現的試驗方法，其他疫苗試驗已經在使用，包括子宮頸癌疫苗、流感疫苗等，都是利用免疫橋接方式進行臨床試驗。

另外，高端近期被爆，產能放大但數據偏差太多，最後只有 18% 產品如期交貨，對此，陳燦堅回應，對此事無奈，不知道對方文件來源以及日期，所幸疫苗已經過衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組 (ACIP) 審查並獲得認可。