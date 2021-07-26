〈台積電股東會〉劉德音：半導體製造在地化僅會局部發展 不擔心影響台積電

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (26) 日召開股東會，董事長劉德音表示，完全同意創辦人張忠謀先前在 APEC 上的談話，在國安考慮外，應採取自由貿易制度，他並認為，全球半導體製造在地化確實會產生，但會是相當局部性的發展，不擔心對台積電未來發展造成影響。

台積電創辦人張忠謀日前在「APEC 非正式領袖閉門會議」中，敦促 APEC 成員在考慮國安需求後，與成員國及全球進行自由貿易。

張忠謀認為，要求境內半導體晶片自給自足的趨勢，等同試圖讓時光倒流，相當不切實際，不僅半導體供應鏈成本會很高，技術進步也可能放緩，且在耗費大量金錢與資源下，仍無法達到自給自足目標。

股東提問，是否憂心全球各國政府極力推動半導體製造在地化，劉德音認為，目前是很多問題混雜在一起的狀況，包括疫情、貿易爭端、天然災害等，相信全球政府最後還是會做出最明智的決定。

劉德音也說，趨勢導引下，半導體確實會持續製造在地化，但會是相當局部性的發展，因為全球半導體供應鏈是緊密結合的狀態，藉此讓消費者得到最大利益，但不會讓手機這類消費性產品在地化生產，因此並不擔心對台積電未來發展的影響。

至於各國開啟半導體產能競賽，是否可能產生無效產能，劉德音認為，半導體製造不是只有土地、有錢、有技術就可以做到，還要有有效產能；現在各國都想在地化，要供應鏈移動，以及要有政府支持，但即使如此，也未必可以解決無效產能的問題，他相信每家公司 CEO 會仔細考慮，為公司、股東利益做出最明智決定。