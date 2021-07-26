〈房產〉六都房產交易住宅大樓躍居主流 新北、高雄及桃園都過半

全台房市交易熱絡，房仲業者統計各縣市近一年公寓、華廈、住宅大樓及透天的每月平均交易筆數發現，六都交易量均突破 1200 筆，並以住宅大樓為大宗，僅台南市近半數購買透天厝，其中新北、高雄與桃園大樓成交占比都過半。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，在土地成本與居住習慣上，電梯大樓能與都會區民眾習慣相合，因此大樓成交比重有增加之勢，惟台南市因民眾居住習慣以及區域供給，透天占比超過一半，加上不少個案房價親民，讓台南購屋人多以透天為首選。

統計顯示，全台六都月均交易量，新北市以平均每月交易 3475 筆居冠，台中市月均 2559 筆位居第二，高雄市 2439 筆月均第三高，略為領先桃園市 2430 筆，台北市 1597 筆，台南市近幾年雖然房市火熱，但月均成交 1273 筆仍敬陪末座。而觀察各房市熱區的購屋類型，多數以住宅大樓為主，新北市超過 6 成買大樓，高雄市、桃園市也有超過 5 成買大樓，台中市及台北市僅超過 4 成買大樓，唯獨台南市近 5 成買透天。

郎美囡分析，雙北捷運生活圈讓北市購屋人轉戰房價相對親民的新北，加上近年新案供給多，因此交易量最大，台中市、高雄市及桃園市近期建設及重劃區議題多，除了自用買方外，也吸引投資置產族進駐。

成交類型方面，近幾年各區域建商推案多以住宅大樓為主，新北市、桃園市的大樓價格相對台北市低，故吸引首購族及換屋族，高雄市大樓推案多，買方的接受度也大，拉升大樓交易量，台中市個案類型多元，購屋選擇多，至於台北市大樓的單價高，買方受價格擠壓，轉往價格較低的公寓及華廈。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨則認為，六都匯聚話題與資源，自然也成為房市交易重心，惟近年土地成本墊高與民眾居住習慣，大樓漸成主流，購屋人轉進新區域購屋最好以主流類型為主，未來轉手也比較容易。