比特幣價格飆升突破39000美元 傳亞馬遜今年可能接受比特幣支付

據報導，比特幣在週一 (26 日) 延續了週末的漲勢，飆升至接近 40000 美元。分析師認為，上漲的部分原因在於投資人不再看跌，以及亞馬遜 (AMZN-US) 計畫將使用加密貨幣支付的傳聞。

比特幣在週一一度上漲了 15% 至 39681 美元，目前價格來到約 38490 美元。其他虛擬貨幣也紛紛出現漲幅，包括以太幣等。

比特幣價格飆升 (圖片：彭博社)

新加坡加密貨幣交易所 Luno 亞太區主管 Vijay Ayyar 表示：「比特幣的這波漲勢，可能是受到空頭回補所推動的。」同時，他也表示，亞馬遜相關的傳聞可能也帶來了影響。

亞馬遜在上週刊登了數位貨幣產品負責人的職缺，引發了外界對該公司可能將接受數位貨幣作為交易支付的猜測。在上週末，比特幣的價格突破了 50 日移動均線，這一趨勢被部分市場人士認為是積極的訊號。

有外電報道指出，亞馬遜將允許用戶通過加密貨幣來進行交易支付，像是比特幣。該集團也正在招聘具備數位貨幣及區塊鏈相關經驗的人才，以領導該公司的支付團隊，並為亞馬遜制定數位貨幣和區塊鏈策略和產品規畫。

另外，也有知情人士表示，亞馬遜期望能在今年底推出比特幣等加密貨幣的支付選項。另外，這家美國電商巨頭也有可能將在 2022 年前，推出自家的虛擬貨幣。

根據 Bybt.com 的數據顯示，週一有超過 7 億美元的比特幣空頭部位被解除，規模可以說是至少過去三個月中最大的。

隨著價格的飆升，比特幣期貨的交易活動也出現激增。短短 10 分鐘之內，就有超過 1,000 份合約易手。7 月期貨合約的成交量達到日均水平的 10 倍左右。