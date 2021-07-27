亞馬遜有意進攻加密貨幣？比特幣連日穩步上升 動能可望持續增強

比特幣終於等來大反彈，除了技術面突破、B-Word 加持，還有亞馬遜進軍加密貨幣領域的消息提振市場。

加密貨幣大幅反彈，週一達到 39000 美元，24 小時內上漲 13.5%。其他加密貨幣也在上漲，以太幣上漲 10% 至 2359 美元，狗狗幣上漲 11.4% 至 0.2195 美元。

分析師表示，在比特幣觸及 29000 美元左右的低點後，早該迎來技術因素上的突破。現在比特幣已經穩定上升多日，部分原因是深具影響力的支持者發話，例如特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 和 Square (SQ-US) 執行長 Jack Dorsey 上週召開的 B-Word 加密貨幣討論會議，同樣列席的還有「女股神」方舟投資負責人 Cathie Wood。

亞馬遜張貼數位貨幣職缺

另外，週一的大波動可能也與亞馬遜 (AMZN-US) 即將進入加密貨幣領域的報導有關。

亞馬遜張近期貼了一份數位貨幣專家的職缺消息，描述中稱該職位人員「將擁有亞馬遜數位貨幣和區塊鏈策略的願景和戰略」。亞馬遜或許也將推出自家的「穩定幣」或與美元等實體通用貨幣掛鉤的數位代幣。亞馬遜沒有回應置評請求。

一些技術分析師表示，負面壓力仍持續存在，包括美國與國外的監管加強，以及對比特幣碳足跡的批評越來越多，但該貨幣的最新走勢卻是個好跡象。

短期動能強

比特幣現已突破 50 天移動平均線，且連續第六日上漲，反映積極的短期動能。加密貨幣技術研究公司 Fairlead Strategies 的創始人兼管理合夥人 Katie Stockton 表示，在突破這價格後，下一個阻力水準在 42000 美元至 43000 美元區間。

「對比特幣來說，我不認為突破 42000 美元是件難事，因為這並非比特幣主要水準，如果該水準突破後，下一個阻力點就會落在 51000 美元。」

她補充說，比特幣在短暫跌破 30000 美元左右的支撐位後，已準備好大跳躍。隨著多空頭交戰，在該水準的操盤技巧將價格鎖在窄幅區間內。

但多頭似乎戰勝了這天，部分原因是馬斯克和 Dorsey 的正面評論帶來支撐，以及一些技術因素。

技術指標顯示更多收益，因為比特幣處於螺旋彈簧形態，通常會導向價格飆升。「我們相信春季將會上行，因為長期趨勢仍然完好無損，修正階段不是逆轉看跌。」

加密貨幣市場公司 Crosstower 研究分析師 Martin Gaspar 也看到加密貨幣的動能建立起來。他說，倘若亞馬遜宣布將接受用比特幣支付，或者至少為其商家促進支付，這將是加密貨幣獲得主流驗證的另一個跡象。

最近的一波空頭押注可能正在消退。看空的投資者 (借入比特幣或衍生品) 不得不出售持有的部位，以對應追繳的保證金，過去 24 小時內平倉結算超過 10 億美元的比特幣，也就是典型的「軋空」，有助於推高價格。

交易者最近還必須支付更高的借貸成本來押注比特幣，這表明看跌情緒可能已經觸頂，且投資者在交易所持有的比特幣一直在流出，表明交易者可能正在囤積該資產。

「投資者正在市場進出，這是很棒的跡象，長期持有者認為比特幣價位在 30000 美元至 40000 美元範圍具有吸引力。」

然而，比特幣最近的漲勢很容易被金融監管機構的評論所逆轉，或者被馬斯克這類反覆操作的巨頭發推特影響。但只要撐下去，交易者應該都會享受到收益。