三星LCD面板更仰賴台廠 面板雙虎受惠

研調機構奧維睿沃 (AVC Revo) 最新報告顯示，三星穩坐全球電視龍頭，今年更推出一系列 4K8K、OLED、QLED 等電視新品搶市，不過三星近年逐步降低 LCD 生產轉攻 OLED，未來在 LCD 面板需求上將更加仰賴台廠友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)、中國面板廠供應，預期面板雙虎營運也將持續受惠。

奧維睿沃統計，三星上半年電視出貨量達 2080 萬台，年增 11.9%，穩居領先地位，其中，OLED 電視成長最大，出貨達 270 萬台，二、三名品牌廠則由 LG、中國 TCL 拿下。

面對產業競爭加劇，三星集團近年積極擴大布局 OLED，旗下三星顯示也正逐步退出 LCD，目前在韓國境內僅剩一座 8 代線 LCD 廠維持生產，但 2022 年也將關閉，因此三星今年起就擴大與友達、群創、京東方等在 LCD 上合作。

雖然三星 OLED 多由集團自身供應，但包含 4K8K 等高階電視面板就主要是由友達供應，三星今年也推出搭載 Mini LED 背光技術的新款 Neo QLED 量子電視，台廠因提前布局 MiniLED 背光技術，未來合作空間也增添想像。

展望未來，奧維睿沃分析，上半年全球電視受惠宅經濟、歐洲杯足球賽、東奧等運動賽事催化下，加上品牌廠積極促銷，帶動上半年電視出貨量達 9830 萬台、年增 6.8%，但下半年隨著全球疫情趨緩、宅經濟效應減弱，電視需求回歸理性，出貨量估將面臨修正。