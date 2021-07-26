上半年全球電視出貨年增6.8% 三星穩居第一

AVC Revo 公布最新的報告顯示，2021 年上半年全球 TV 出貨量達 9830 萬台，年增 6.8%，較 2019 年上半年小漲 0.2%。當中 OLED TV 出貨 270 萬台，年增 133.3%；出貨面積 6730 萬平方公尺，年增 13.8%；出貨平均尺吋達 48 吋，年增 1.4%。

AVC Revo 分析指出，上半年全球電視銷售大幅成長的因素，最主要就是進入後疫情時代，經濟持續恢復，電視品牌廠積極促銷，帶動電視出貨達到 6.8% 的增長。

其次就是受到疫情影響，歐洲杯、東京奧運會延到今年夏季舉辦，此外因防疫限制，導致現場觀看人數受限，這帶動電視需求成長。

(圖片: AFP)

以分區域來看，2021 年上半年，北美 TV 出貨成長 8.4%，至於在歐洲杯、美洲杯、奧運等體育賽事的刺激下，歐洲、拉美、日本等地區上半年出貨量則大幅成長，分別達 20.2%、23.5%、17.9%。

以品牌表現上，三星全球出貨 2080 萬台，年增 11.9%，保持全球領頭羊的角色。今年上半年三星在歐洲、拉美、亞太、中東非出貨年增率分別為 23%、10%、22%、14%。

排名第二的 LGE 出貨量 1310 萬台，年增 29.9%。今年上半年 LGE 在全球出貨普遍上漲。在北美 LGE 達到年增 68% 的高成長，在歐洲與拉美出貨也大漲 21%、49%。

強勢崛起的中國品牌 TCL，穩居第三，並且與第二的 LGE 差距逐漸縮小。上半年，TCL 全球出貨 1140 萬台，年增 13.6%，海外出貨比重高達 79%，年增 24%，歐洲、新興市場、北美市場出貨分別增長 105%、27%、4%。

AVC Revo 預估 2021 年下半年市場回歸理性，出貨量將下滑 3.5%。主要因為從去年 6 月～今年 5 月間，電視需求持續旺盛，出貨量保持 12 個月的上揚。但是，隨著全球疫情的結束，宅經濟效應減弱，民眾戶外活動時間增加，加上運動賽事年已提早透支的電視需求，因此下半年電視需求將回歸理性。

