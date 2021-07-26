電金傳齊走弱 台股跌169點收全場最低17403點

美股道瓊指數上周五站上 35000 點，但台股今 (26) 日開高走低，主要電子權值股走弱，金融、傳產也委靡不振，僅電子次族群仍獲買盤青睞，終場指數下跌 169.36 點，收在全場最低 17403.56 點，成交值 4556.46 億元。

台積電今天早盤強勢撐盤，一度漲至 591 元，收復季線，但隨著賣壓出籠，午盤股價翻黑，終場跌 0.8%，收在 580 元；聯發科、台達電、矽力 - KY 下跌 1-2%。不過，瑞昱、國巨、友達、環球晶等電子股仍獲得資金點火。

傳產方面，台塑四寶賣壓沉重，台塑化、台塑、南亞均重挫逾 2%；金融股也漲多回檔，富邦金大跌逾 4%，國泰金也有 2% 的跌幅。

航運股上周好不容易止跌反彈，今日卻開高走低，其中萬海率先亮燈跌停，長榮重摔逾 8%，陽明跌逾 6%；慧洋 - KY、四維航、台航、中櫃等多檔也都遭到空方鎖定。

電子次族群今天仍有所表現，LED 相關個股持續吸引買盤進駐，包括華興、宏齊、佰鴻、光磊、泰谷等多檔亮燈漲停；富采盤中漲勢擴大，上漲逾 2%，最高來到 82.5 元。

值得關注的是，導電漿大廠碩禾上周五召開股東會，全面改選董事，漢微科前董事長許金榮進入董事會，引起市場熱議，加上與榮炭開發出初代含矽石磨負極產品，國碩和碩禾母子今日股價雙雙漲停。

隨著 RISC-V 進入收割期，晶心科今年出貨成長動能強勁，長期營運看好，帶動股價直奔漲停，以 627 元再創歷史新高。此外，千金股譜瑞 - KY 今天也勁揚逾 7%，收 1750 元，改寫天價。