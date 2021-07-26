台股退守17400點 外資反手賣超183億元 三大法人合砍209.15億元

台股今 (26) 日開高走低，主要電子權值股走弱，台積電翻黑無力撐盤，金融、傳產也湧現賣壓，但電子中小型股仍獲買盤青睞，終場指數下跌 169 點，收在全場最低 17403 點，外資反手賣超 183 億元，三大法人同站賣方，合計賣超 209.15 億元。

台股今天成交量能萎縮至 4500 多億元。觀察籌碼動向，外資上周五小買 25 億元，今天又轉為賣超 183.55 億元；投信賣超 5.72 億元；自營商同樣轉賣 19.87 億元。三大法人聯手賣超 209.15 億元。

權王台積電今天股東會登場，早盤強勢撐盤，一度漲至 591 元，收復季線，但隨著賣壓出籠，午盤股價翻黑，終場跌 0.8%，收在 580 元；聯發科、台達電、矽力 - KY 也下跌 1-2%。不過，瑞昱、國巨、環球晶等電子股仍獲得資金點火。

友達本周即將舉行法說會，並公布半年報，由於上半年面板報價上漲，第二季獲利可望持續站穩百億元大關，第三季如無意外也可望獲利，吸引買盤回籠，今日股價強漲逾 2%，收 21.15 元，彩晶、群創也都在盤上表現。

傳產方面，台塑四寶賣壓沉重，台塑化、台塑、南亞均重挫逾 2%；金融股也漲多回檔，富邦金大跌逾 4%，國泰金也有 2% 的跌幅。航運股上周好不容易止跌反彈，今日卻開高走低，其中萬海一度亮燈跌停，長榮重摔逾 8%，陽明跌逾 6%。

電子次族群今天表現強勁，LED 相關個股持續吸引買盤進駐，包括華興、宏齊、佰鴻、光磊、泰谷等多檔亮燈漲停；龍頭廠富采終場上漲逾 2%，最高來到 82.5 元。

虛擬貨幣受中國擴大監管影響，今年漲幅回吐，但在馬斯克、推特再度喊話看好後市帶動下，比特幣近日又強彈回近 4 萬美元，激勵台挖礦概念股回神，包含撼訊、映泰、麗臺等均亮燈漲停。