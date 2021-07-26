〈每周CFTC報告〉投機者大減歐元、英鎊多頭 加碼看漲美元

本周美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，投機者持有的美元淨多單增加，整體部位來到 2020 年 5 月下旬以來最高，同時間繼續減碼歐元多頭。英國雖然降低防疫限制，但 Delta 變種病毒傳播擴大，央行保持耐心，促使英鎊走弱，投機者也由淨多頭轉為淨空頭。

美元與外匯

截至 7 月 20 日當周，投機者持有的美元淨多單增加 931 口，至 12188 口。

在新冠疫情擔憂和避險資金加大流入美元的背景下，美元獲得支撐。投機者也繼續增加美元指數淨多單，來到 2020 年 5 月下旬以來最高。

(圖表取自 actionforex.com)

其他貨幣部分，歐元淨多頭上周減少至 2020 年 3 月中旬新冠疫情爆發以來新低之後，本周再遭減持。英鎊則是自去年 12 月以來，首度由淨多單轉至淨空單。英國央行再度維持耐心的立場，且英國通膨短暫維持在高水準，加大英鎊疲弱。

具體為：

歐元淨多單減少 13891 口，至 45822 口；

英鎊淨多單減少 11466 口，轉為淨空單 3497 口；

日圓淨空單減少 519 口，至 55731 口；

瑞士法郎淨多單增加 905 口，至 8042 口；

加元淨多單減少 13461 口，至 12915 口；

澳幣淨空單增加 6902 口，至 35690 口；

紐元淨多單減少 184 口，至 3047 口。

黃金、白銀及原油

黃金淨多單增加 5136 口，至 195972 口。

白銀淨多單減少 6214 口，至 37475 口。

WTI 原油期貨淨多單減少 50356 口，至 448740 口。

(圖表取自 actionforex.com)

在對經濟復甦的樂觀態度遭受質疑下，黃金的避險需求上升，投機者也再度增持黃金的淨多單。

油價在 OPEC 決定減碼之後，上周先跌後漲，在下跌期間投機者減碼多頭，如今已來到 45 萬口以下。