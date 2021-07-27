鎳金屬行情逼近7年高點 銅價飆5月以來新高

據《彭博社》報導，倫敦金屬交易所 (LME)26 日的鎳金屬價格連 3 天上揚，行情正逼近 7 年來新高，反應不鏽鋼及電動車用電池使用的鎳金屬需求持續增加。銅價也漲至近 2 個月新高。

鎳金屬價格一度上揚 2.1%，每公噸報 1 萬 9780 美元。鎳金屬曾在 2 月漲至 2014 年以來高點，當時每公噸報 2 萬 110 美元。主因庫存量少及美元走貶。

在交易員靜待美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議結果的當下，倫敦金屬交易所的主要金屬行情多半走揚。

投資人預料，在各家礦業公司於本週所公布的財報當中，將可明顯觀察到再生能源及景氣的明顯復甦。先前由於疫情再度升溫，與金屬有關的題材沒有得到投資人青睞。

鎳金屬最終用途約有 70% 為不鏽鋼生產，來自相關產業的需求也正在不斷增加。另外美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 上週為了避免將來發生供應短缺，也與全球礦業巨擘必和必拓 (BHP Group) 簽下鎳金屬的供應合約。

倫敦金屬交易所的鎳金屬行情收在每公噸 1 萬 9717 美元，上揚 1.8%。銅金屬行情收在每公噸 9809.50 美元，上揚 3.1%，創下 5 月 7 日以來新高。

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