〈台股盤後〉電子三雄變臉下殺 傳金也無力 收最低點回測17400點

受到美股上周五大漲帶動，台股今 (26) 日早盤一度衝高重回 17600 點，不過，受到電子三雄同步下殺影響，加上台塑四寶跌幅擴大、航運三雄齊走弱，金融權值股也臉綠，指數開高走低，終場大跌 169.36 點，收在今日最低點 17403.56 點，回測 17400 點關卡，成交量縮至 4556.5 億元。

電子權值股表現疲弱，同步開高走低，台積電早盤一度站上 591 元，10 點左右翻黑下挫，小跌 0.85%，收 580 元；鴻海也小跌 0.45%，收 110 元；聯發科跌幅達 1%，收在 923 元；廣達、矽力 - KY、台達電也同步下挫，僅聯電、聯詠、國巨逆勢收紅。

LED 族群持續發光，多檔個股亮燈漲停，包括光磊、佰鴻、宏齊、榮創、華興，億光、鼎元大漲 7%，富采漲幅也超過 2%。

資金續回流至電子族群，最受青睞的 IC 設計股一片紅通通，創惟、禾瑞亞、沛亨、新唐、矽創強攻漲停，原相、智原飆漲 8%，鈺創、譜瑞 - KY 大漲 7%，聯陽、安國、立積、茂達同漲逾半根停板。

航海王持續暈船，萬海、長榮分別重挫 9、8%，四維航、陽明大跌逾 6%，中櫃、慧洋 - KY、裕民、新興、台航跌幅都超過 4%。

法人指出，雖然國內疫情降溫，但國外確診人數加速增加，市場聚焦周三 (28 日) 蘋果、輝瑞等公布財報，及周四 (29 日) 聯準會的利率決策會議，預期結果公布前，大盤將於五日線附近震盪整理，但若短線無法站回五日線及十日線，要再有表現的難度將增加。