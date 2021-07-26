杜康-DR下市違約把股民當韭菜收割 金管會硬起來介入

在新加坡、台灣雙掛牌的杜康 - DR(911616-TW) 將在 8 月 31 日下市，卻不打算依當初公開承諾，無限購回股東手上的持股，立委郭國文痛批簡直把股民當韭菜「種完就收割」，要求金管會硬起來，金管會表示，證交所已函請杜康須依諾履行收購義務。

杜康 - DR 先在新加坡交易所上市，2017 年才在台灣掛牌上市，杜康當初在上市承諾書中載明，若下市將淨值買回，但近日股東卻收到通知，只能選擇原股兌回、原股兌回賣出或在下市前出售等三種方式。

郭國文表示，杜康集團號稱是「中國白酒領導品牌」。當年風光上市，如今卻因經營不善即將在台股下市，但荒唐的是不願對與股東當初公開簽署的承諾「淨值買回」負責，根本視我國法律為無物。

郭國文說明，這些投資人不可能選擇原股兌回，因為杜康仍在新加坡交易所上市，雖然表面上是「等值兌換」成新加坡的持股，但股民為此還要在新加坡開證券戶，承擔「匯兌損失」及辦理過程中的股價震盪。

郭國文還表示，雖杜康還提供了委託券商直接兌回後賣出的選項，但事實上並沒有降低上述風險，風險還是由全由投資大眾自行承擔。他認為杜康淨值買回才是最好的選項。

據了解，目前已有投資人自行成立「杜康自救會」共約 400 人，自救會紛紛向立委、金管會、證交所陳情。

對此，金管會表示，有關杜康案，證交所目前已經從三大面向介入，首先，將發函予原股掛牌新交所，請其協助處理後續事宜，另將儘速與杜康公司視訊處理投資人權益維護事宜。

其次，證交所也會持續與存託機構討論調降手續費，以利投資人申請兌回原股持有或兌回原股出售。最後則是有關跨海訴訟部分，會持續與投保中心討論後續事宜。