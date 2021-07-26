〈盛群法說〉明年取得產能多於今年 整體接單已達6-7成

MCU 廠盛群 (6202-TW) 今 (26) 日召開法說會，副總蔡榮宗表示，明年與晶圓代工廠的產能幾乎都已談定，產能將較今年微幅增加，之後每季會再與協力廠爭取，接單方面，累計至上個月為止，已經有 60-70% 產能被預訂，明年市況估與今年相當。

針對下半年，蔡榮宗指出，由於今年產能都已與晶圓代工廠談定，接單也已全數排滿，預期下半年將優於上半年，第四季也有機會再優於第三季，今年營收可望逐季創高，全年也將改寫歷史新猷。

盛群也為因應晶圓代工、封測廠再度調漲代工費用，8 月起再度調漲售價，平均漲幅約 10-15%，預期第三季毛利率約與第二季相當，落在 49.5-51.2%，也重申未來若晶圓代工價格持續走揚，將適度反映給客戶。

蔡榮宗看好，第三季 Touch、32 位元、安防、RF、BLDC 等 MCU 出貨都將持續成長，整體下半年市況與上半年差異不大，至於健康量測因去年額溫槍出貨量激增，今年在市場需求趨緩下，出貨量將較去年同期減少。

至於華虹宏力先前傳出削減台廠產能，以滿足當地業者，蔡榮宗補充，由於盛群中國地區營收比重約 8 成，在當地也具備相當多的重要客戶，因此並沒有被影響。

盛群的 8 吋晶圓代工協力廠包括聯電 (2303-TW)、旺宏 (2337-TW)、台積電 (2330-TW)、世界先進 (5347-TW)；6 吋則有元隆 (6287-TW)、漢磊 (3707-TW) 以及華虹宏力。