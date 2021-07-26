5-6月期雲端發票鬧烏龍開獎組數加碼送 財政部認錯全都給獎

雲端發票開獎搞烏龍，財政部賦稅署表示，25 日財政部稅務入口網所公告的 5、6 月期雲端發票專屬獎中獎號碼，是印刷廠誤將 22 日的驗證會議開出獎號上傳所致，但為確保民眾兌獎權益，因此 25 與 26 日所公告的中獎號碼，全都會給獎。

賦稅署今 (26) 日晚間緊急召開線上記者會，財政部次長李慶華說，由於印刷廠同仁疏失，誤將 22 日驗證會議所開出的 5、6 月期雲端發票專屬獎號，在 25 日上傳至財政部稅務入口網站，才會發生雲端發票專屬獎號組數雙倍開獎的現象。

李慶華說，根據雲端發票每期預算 5.62 億元，平均兌換率 67% 估算，預估 5、6 月期雲端發票「雙倍開獎」獎金支出金額約 3.72 億元，雖不會影響下半年六獎增開組數，但可能會影響預計加開 800 元專屬獎的組數。

財政部說明，為確保雲端發票專屬獎開獎作業公正性，每期開獎日前都會邀請中華民國電腦稽核協會與資管學會在 22 日就當期雲端發票進行抽獎程式驗證及資料庫封裝，全程於東森財經電視台錄影存證，本期驗證會議於本年 7 月 22 日舉行。

財政部指出，本案是因昨日開出本期雲端發票專屬獎中獎號碼後，印刷廠同仁誤將 22 日驗證會議開出的開獎號碼上傳至電子發票整合服務平台所致，直到今天上午進行開獎中獎號碼匯入中獎資料庫作業時，才發現上傳資料有誤。

財政部表示，上開誤傳是因該部印刷廠同仁行政疏失造成，印刷廠廠長也已口頭請辭以示負責，後續將針對該疏失該部將釐清並追究後續相關人員行政責任。