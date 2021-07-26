社會新鮮人理財 必學2大起手式

求職季來臨又適逢疫情不穩定，根據人力銀行統計，社會新鮮人平均起薪不到 3 萬元，如何善用有限的財務資源成為重要課題。凱基銀行建議，新鮮人必學「掌握收支管理」及「理財金三角」兩大起手式，善用複利效果，打造穩健累積資產的財務基礎。



錢不夠、沒時間、投資太難，是新鮮人啟動理財最常面臨的三大阻礙；即便開始投資，如果沒有正確務實的理財觀念，就容易落入「投機陷阱」，凱基銀行理財規劃部資深協理張冠雄建議，新鮮人理財起手式第一招「收支管理」，避免成為月光族或入不敷出，最簡單的作法是將支出分成「必要開銷」與「非必要開銷」。

必要開銷按照支出頻率分類，每月薪水入帳便預先做好安排，如伙食費、房租、手機電信費等，屬於每月必要開銷；年度保費、綜所稅、汽機車燃料費等，則是屬於年度必要開銷。

張冠雄表示，年度必要開銷多是一年僅支出一次，建議可透過定期儲蓄存款來支應，例如一次存入一筆資金整存整付，或是透過零存整付按月存入，以避免一不小心花掉了。

而非必要開銷如：旅遊費、精品消費等，則建議在確保有結餘存款的前提下，提撥一筆預算專款使用。張冠雄提醒，收支管理看似簡單，但執行的關鍵在於消費前，想清楚是「需要」或「想要」，才能避免過度消費。



張冠雄表示，起手式第二招是在不論金額多寡前提下，每月設法存固定金額打造「理財金三角」，分別配置在「保險、儲蓄、投資」，分散風險才能穩健累積財富。

張冠雄表示，保險建議每月存一到兩千元的預算，規劃意外險和定期醫療險，可擁有基本保障，也不會造成太大負擔。儲蓄則是扣掉保險費，目標至少先累積 3 至 6 個月的流動預備金，建議配置 3 成在穩健偏保守的產品上，如：台外幣存款、投資級債券型基金，亦可選擇銀行不定時推出的台外幣高利定存專案，獲取較高存款利息，最後 7 成資金則配置於投資產品創造更多資產。



投資部分，針對認為投資很難上手的新鮮人，張冠雄建議，不妨選擇紀律投資法，掌握「分散投資、長期持有」的基本原則，例如：定期定額基金。基金是一籃子股票、債券的組合，自然能分散單一投資標的風險。

張冠雄表示，當累積一筆資產後，可進一步思考更靈活的投資策略，例如：透過銀行的基金自動化交易機制，配置「母子基金組合」，單筆投入穩健的母基金，系統再自動分批布局到積極的子基金，讓整體投資攻守俱備，同時自動執行停損停利，掌握長期賺多賠少的原則累積報酬，凱基銀行獨家提供的「智慧鎖利」機制便具有此特性。



此外，國人理財偏好領息，但社會新鮮人擁有時間本錢，應選擇具複利效果、滾入再投資的投資商品。當策略正確了，財富自然就會隨著時間複利滾存累積，假設以每年 6％投資報酬率為目標，如果從 25 歲開始，每月投資 1.5 萬元，30 歲便能累積第一桶金 105 萬元，50 歲就能擁有 1000 萬元的身價。



投資偏好較積極，風險承受度高的社會新鮮人若想投資股票，可透過盤中零股、定期定額分批進場，同樣能達到分散時間風險及降低平均成本的效果。

張冠雄最後提醒，台股延續去年漲勢，突破 18,000 點再創新高，不少年輕的股市新手初嘗甜頭，成了這波多頭市場下的幸運兒，然而若非經歷空頭市場洗禮，恐怕只是誤將投機當作投資，能否持續加強金融知識，培養理財素養，才是最後勝出的關鍵。