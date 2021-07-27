【袁志峰專欄】外資信心受挫，港股易跌難升

今天推介 - 華虹半導體 (1347), 上日收市 $42.50

1) 股市前景

中國監管校外培訓機構政策超預期，引發投資者重估中概股面對的政策風險，恐慌性拋售港股。恒指昨日急瀉，恒生科指重挫並創近一年新低，大市成交激增逾 90%，南向資金連續 6 日淨賣出，主要拋售騰訊 (700) 及美團(3690)。晶片股上升反映受國策支持的行業仍有吸引力。北向資金淨賣出金額亦創一年新高，反映外資從中港股市撤離。由於外資信心受挫，預期港股短期內易跌難升，建議投資者關注風控及倉位配置。

今天推介是華虹半導體 (1347) — 主要從事半導體産品的生產及銷售，今年首季度收入及盈利達 3.05 億美元及 3310 萬美元，同比增長 50.3% 及 62.7%，毛利率 23.7%。展望二季度，管理層預期收入約 3.35 億美元，毛利率 23% 至 25%。股價昨日升逾 6%，表現突出。半導體是國家高度支持的行業，增長前景亮麗，建議買入，目標價 47.5 元，止損價 40.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指低開 496 點，初段跌幅曾收窄至 443 點，隨後單邊下行，沽壓沉重，午後跌幅擴大，最多曾跌 1145 點，收報 26192 點，跌 1130 點或 4.1%。成交額按日增 92% 至 2682 億元，6 月份日均成交額 1452 億元。港股通南向資金淨賣出約 63 億元，包括淨賣出 27 億元騰訊 (700) 及 25 億元美團 (3690) 股份，淨買入 11 億元中芯國際 (981) 股份。7 月以來淨賣出 427 億元，6 月淨買入 50 億元。

藍籌股 9 升 47 跌 2 持平。海底撈 (6862) 及碧桂園服務 (6098) 跌逾 16%，為跌幅最大藍籌。其次是美團 (3690)、阿里健康(241) 及藥明生物 (2269) 跌逾 13%、11% 及 9%。騰訊 (700) 及阿里 (9988) 跌逾 7% 及 6%。銀河娛樂 (27)、金沙中國(1928) 及中國平安 (2318) 跌 5%-6%。港交所 (388) 跌 4%。中電控股 (2) 及電能實業 (6) 升逾 1%，為升幅最大藍籌。恒生銀行 (11) 升近 1%。

恒生科指跌 6.6%，創近一年新低，成份股 2 升 28 跌，大型科技股領跌。美團 (3690) 及網易 (9999) 跌逾 13%，快手 (1024) 跌 12%，阿里 (9988)、騰訊(700)、京東(9618) 及百度 (9888) 跌 6%-8%。新東方在線 (1797) 跌逾 33%，為跌幅最大成份股。其次是京東健康 (6618) 及明源雲 (909) 跌逾 17% 及 13%。萬國數據 (9698)、微盟(2013)、阿里健康(241) 及嗶哩嗶哩 (9626) 跌 11%-12%。金山軟件 (3888) 及金蝶國際 (268) 跌逾 7%。中芯國際 (981) 及華虹半導體 (1347) 升逾 10% 及 6%，為錄得升幅的成份股。

板塊方面，晶片及本地公用股逆市上升。大型科技股、線上醫療、軟件、教育、物管、遊戲及生物科技股跑輸大市，跌幅居前。新東方 (9901) 跌 47%，宇華教育 (6169) 及中教控股跌逾 19% 及 15%。碧桂園服務 (6098)、華潤萬象生活(1209)、融創服務(1516)、恒大物業(6666) 及金科服務 (9666) 跌 12%-18%。藥明生物 (2269) 及信達生物 (1801) 跌逾 9%。創夢天地 (1119) 跌逾 22%，心動公司、中手游 (302) 及祖龍娛樂 (9990) 跌 8%-10%。

周一上証指數低開 0.35%，已是全日高位，隨後單邊下行，沽壓沉重，午後最多曾跌 3.5%，尾市回穩，收報 3467.4 點，跌 2.3%。深証成指跌 2.7%，科創 50 指數跌 0.4%。滬深兩市總成交約 14200 億元 (人民幣 · 下同)，創近一年新高，環比增加 400 億元。滬深股通北向資金淨賣出約 128 億元，創一年單日最高淨賣出紀錄，7 月以來淨買入 4 億元，6 月淨買入 154 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

市場監管總局、國家網信辦、發改委、公安部、人力資源社會保障部、商務部、中華全國總工會聯合印發《關於落實網絡餐飲平台責任 切實維護外賣送餐員權益的指導意見》，對保障外賣送餐員正當權益提出全方位要求。(信報)

4) 個股訊息

內地高等教育營運商中匯集團 (382) 執行董事兼首席執行官廖伊曼表示，集團完全符合國家教育政策，因此「雙減」政策對業務沒有影響，而高等教育的需求持續，集團會有更好發展前景。截至今年 5 月底止 9 個月，收入按年增長 47.9% 至 9 億元(人民幣 ‧ 下同)，她表示，今年全年收入目標 12.5 億元，有信心會達標，而且計入新收購 2 間四川職業及城市技師學院，中期時收生人數已達到全年目標 6 萬人。(信報)

電訊盈科 (8) 公布，向 DigitalBridge Group 出售數據中心業務，作價 7.5 億美元。電盈表示，出售數據中心業務，延續釋放集團股東價值的策略，預計將從交易中確認不少於 1.8 億美元的收益。(信報)

網易 (9999) 分拆網易雲音樂香港上市，有報道引述消息人士透露，網易雲音樂最快於本周內尋求上市聆訊，集資約 10 億美元。網易雲音樂 2018 年至 2020 年淨收入，分別為 11.48 億元(人民幣 ‧ 下同)、23.18 億元及 48.96 億元，3 年複合年增長率為 1.07 倍。於 2018 年至 2020 年，經調整淨虧損分別為 18.14 億元、15.8 億元及 15.68 億元。(信報)

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