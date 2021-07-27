【邱志昌專欄】多頭殺手：通膨與疫情！

壹、前言

(圖一：新台幣兌換美元匯率日 K 線圖，鉅亨網)

新台幣兌換美元匯率，自 2021 年 3 月中從約 28.74 兌換 1 美元，升值到約 6 月初 28.08 兌換 1 美元，即開始小幅貶值至 7 月 20 日 28.1 兌換 1 美元。進出口貿易的出超，對匯率升值最有貢獻，再者則為貿易對手國的物價水準。台灣出超金額、暢旺情勢從 2020 年第三季起，一路旺到 2021 年第二季、延續到 2021 年 7 月；每月大幅成長。台商將出超所得美元，不斷匯回台灣，新台幣匯率當然升值。雖是如此，但以國發會領先指標顯示，台灣景氣領先指標從 2021 年 1 月的 104.52 點之後，就呈現每月緩緩下降，分別為 2 月的 104.37 點、3 月的 104.01 點、4 月的 103.51 點、及 5 月的 102.92 點。景氣領先指標是股價指數的同時指標，當領先指標已數個月往下滑，一定得注意股價波段高點風險；依據過去經驗，每次股市最夯股票的最高價，多是在領先指標最高指數時候。這次台積電的高價 679 元 / 股，就是發生在 2021 年的 1 月 18 日、領先指標的最高點 104.52 點。而回顧 2017 年 9 月景氣領先指標高峰點，也與當時鴻海股價同步；當時外資評估鴻海股價可達 200 元 / 股，但功敗垂成；這次台積電是否也殊途同歸？對於 800 元 / 股的目標價、台積電也望塵莫及？

(圖二：台灣國發會景氣領先指標，國發會網頁)

貳、多空將決戰於通膨與變種疫情！

在疫情進入三級警戒之下，內需顯著衰退，國發會尚未公布的、6 與 7 月領先指標指數值，預期可能繼續下降。但由於台灣出超活力旺盛，因此景氣對策信號，從 2021 年 2 月開始，每個月浮現紅燈、直到疫情嚴肅的 2021 年 4、5、6 月依舊呈現閃亮紅燈、連四紅，顯示景氣過熱情況有 4 個月之多，第三、四季是否持續值得觀察。景氣對策信號是政府，財經部門對抗景氣循環指標；在過去正常年代中，在這種景氣過熱情況下，政策必然祭出緊縮性政策，以免造成通貨膨脹。可是當前 COVID-19 疫情嚴肅，2021 年 5 月 19 日、台灣中央疫情指揮中心，宣布正式進入三級警戒；原本預計只執行到 5 月 28 日，但因情勢未顯著改善、不符合降級條件；因此繼續延長到 7 月 27 日。在這段期間中餐飲、旅遊、百貨公司等服務業，受重大衝擊、經營慘淡；於是全球政府未改變財政紓困擴張政策。寬鬆的財政支出、QE 下的低利率寬鬆、加上出口廠商出超的外匯收入，台灣外熱內冷的情勢，資金湧向股市盛況空前。

(圖三：景氣對策信號，國發會網頁)

就匯率與物價變化而言，台灣貿易對手國美國，自 2021 年 4 月起消費者物價指數 (CPI)，超過平均年增率 2.5% 水準，且 5 月與 6 月加劇、分別為 5% 與 5.4%；在購買力平價理論下，新台幣匯率出現升值趨勢。截至 7 月 20 日為止，台幣走勢呈現弧形、小波段上下小區間震盪。但由於 7 月 27 日 Fed 會議，將對高達平均可能達 5.0% 的 CPI 年增率，深度討論甚至端出處理方案，新台幣兌換美元未來趨勢，得視 Fed 收縮程度而定。但敏感的股市就在 7 月 16 日，開始反映 Fed 貨幣政策。7 月 16 日周五、與 7 月 19 日周一，由於 COVID-19 變種病毒擴散，道瓊指數由 35,090.01 點跌到 33,962.04 點，跌掉 1,127.97 點。尤其 7 月 19 日大跌 725.81 點。這樣的跌勢是短期的回檔？之後繼續 QE 的寬鬆資金，股市將繼續繁榮？還是它是一波較為中期的修正？從技術面來看，6 月 21 日的 33,290.08 點若被空頭攻破，則跌勢可能會下跌回到，2021 年 3 月 18 日的 32,862.30 點，目前距離 33,290.08 點只有 671.69 點；類似 7 月 19 日這種短期空頭猛烈跌勢、似乎很容易達成目標的。若不幸跌破，則下一個支撐目標區，就在 32,862.30 點、距離現在約 1,099.74 點。但到底會有哪一種利空，可以有如此的威力，重創美國股市？此時此刻只有：通膨、與 COVID-19 疫情變種病毒、及其它未知的黑天鵝。

叁、道瓊指數震盪決定未來全球股市走勢！

(圖四：道瓊工業指數的支撐？鉅亨網)

如果遵循我們過去研究法則，美元指數的大幅上揚，將成為美股與新興股市主要殺手；而通膨則間接影響 QE、再影響美元指數。3 月 18 日美元指數為 91.83 點，而 7 月 20 日美元指數為 93.05 點，兩者相差只不過 1.32%。若美元指數再向上攀升到 94.28 點之際，就是接近 95 點整數關卡，空頭就有機會將道瓊指數打落到 32,862.30 點，會造成道瓊指數空頭修正。從 K 線圖檢視，屆時這將會是顯著的修正；因為這樣的修正，將會造成 2021 年多頭辛苦獲利大幅折損。2021 年道瓊指數 1 月 4 日，道瓊開盤指數為 25,881,71 點；距離 32,862.30 點為 6,980.59 點。多頭從年初埋頭苦幹，到頭來吐回獲利、獲利率最多只可維持 21.24%。

近期美國道瓊工業指數，偶爾動輒以數百點的跌幅收盤，令股市有著高檔起伏不定憂慮，就怕 Fed 採取任何一種收縮策略。採取對付通膨的示警策略，是在投資人預料之中；回檔的股市會緩和下來，不至於加重跌勢。若出乎投資人預料之外的政策，則將會造成股市措手不及跌勢。以目前情勢判斷，Fed 不升息成為控制通膨的底線。但除此之外是否會宣告，近則將從 9 月起或 2021 年 1 月起收縮 1,200 億美元中，一部分 QE 資金？以目前美股各類型股價指數走勢檢視，道瓊指數是最弱勢一個，共計四次去攻 35,000 點多功敗垂成；這對應到美元指數走勢，兩者存在統計相關係數逆相關。因預期 Fed 的 QE 政策將微調，美元指數從 6 月 1 日的 89.66 點，緩緩上揚到 7 月 20 日的 93.05 點。

從相關指數圖形觀察，如果 Fed 微調緊縮 QE，則似乎無法將美元指數，壓抑在上半年高點 3 月 31 日的 93.44 點。道瓊指數在 5 月 10 日最高指數為 35,091.56 點，雖然歷經三次的小幅上下，但多無法突破此一高點；顯見如果在沒劇烈政策刺激、或收縮之下；美股不容易大跌。以多頭趨勢檢視，美元指數上升、推跌股價指數時間，約為 40 天時間；當時只是 CPI 年增率為 3.5%，並未預期到 5 月年增率為 5%、甚至是 6 月的 5.4%。促使美股大跌因素只有兩個，一個是 Fed 於 7 月 27 日對付通膨決議，另一個則是變種病毒感染是否擴散。

(圖五：相對道瓊強勁的 NASDAQ 股價指數，鉅亨網)

肆、結論：我們寧可讓股市因通膨而下跌！

我們寧可希望股市的盤整或下跌是，因為 Fed 對付通膨預期使然，而非因 COVID-19 變種病毒捲土重來。因為我們擔心後者會成為「多頭陷阱」，因為投資者鑑於 2020 年 3 月底 COVID-19 疫情，是股價跳樓大拍賣的撿便宜貨機會，這必將會在疫情再度發生之際同樣複製；但投資者要特別檢視的是，其實時空背景已迥然不同。屆時 Fed 除繼續無限量 QE 之外，在利率已經趨近於零情況下；除非採取負利率政策，才是控制疫情的另一次經濟救援。但全球經濟復甦也會因此緩慢下來，且稍有不順反而會進入通縮；對股市而言將也是空頭風險。因此如果此次肇禍罪魁禍首，是 COVID-19 變種 Delta 病毒，更要謹慎以對；否則不僅股市會由大多頭回頭遁逃，連人類文明發展多將受阻。

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