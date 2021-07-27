〈台股盤中〉電子撐盤力抗傳產賣壓 17400點多空交戰

美股重量級科技財報周登場，美股三大指數昨 (26) 日再度改寫歷史新高，激勵台股今 (27) 日早盤以小漲開出，但受航運、鋼鐵、金融等族群賣壓出籠，早盤指數一度紅翻黑，電子族群則力抗傳產賣壓，午盤前在 17400 點多空交戰，今預估成交量則較昨增加至 5100 億元。

觀察電子權值股，台積電昨召開股東會，認為全球半導體製造在地化僅會局部發展，不擔心會影響台積電未來發展，今以平盤之上開出，成為穩盤要角，聯發科則大漲逾 2%，鴻海也在盤上表現，漲幅超過 1%。

從資金比重觀察，近期資金持續流回電子類股，早盤成交比重回升至 5 成之上，達約 53%，航運、鋼鐵、金融則各占 33%、3.4%、2.3%。

盤面上 IC 設計族群強勢表態，鈺創、M31、點序、沛亨午盤前皆亮燈漲停，瑞昱也大漲逾半根停板，攻上 600 元整數大關，其他包含普誠、茂達、晶宏、九齊、創意、聯詠、敦泰、力旺等表現也不俗。

虛擬貨幣比特幣價格跌深反彈，一度回升至 40000 美元大關，加上電商龍頭亞馬遜也傳出計畫接受比特幣付款，帶動板卡族群連日反彈，青雲、麗臺早盤再度攻上漲停，映泰、撼訊漲幅也超過 7%。

盤面上航運、鋼鐵族群續弱，航運三雄萬海、陽明、長榮均重挫半根停板以上，萬海回測 200 元整數關卡，陽明、長榮則雙雙跌破季線支撐，四維航、台驊投控也同步走弱，鋼鐵族群中，新鋼、燁輝、運錩、彰源、聚亨、佳大跌幅也超過 5%。

金融族群也走弱，富邦金一度重挫 2%，拖累台新金、國票金、國泰金、新光金等均在盤下震盪。

法人指出，近期上市櫃公司將陸續公布第二季、上半年財報，投資人可留意業績、下半年展望較佳個股逢低布局，短期國際股市則受 Delta 變種病毒擴散，將左右市場情緒，預期台股短線仍將以中小型股表現為主，盤勢則維持震盪整理格局。