〈台股盤前要聞〉劉德音談半導體製造、國巨上半年賺逾2股本 今日必看財經新聞

關注盤前要聞重點，台積電董事長劉德音談及半導體製造，他認為，在地化會是局部性的發展，不擔心影響台積電未來發展；國巨第二季營運亮眼，每股純益 12.81 元，創 11 季新高，上半年已經大賺逾 2 個股本。以下是今 (27) 日必看重要財經新聞。

台積電劉德音：半導體製造在地化僅會局部發展 不擔心影響台積電

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (26) 日召開股東會，董事長劉德音表示，完全同意創辦人張忠謀先前在 APEC 上的談話，在國安考慮外，應採取自由貿易制度，他並認為，全球半導體製造在地化確實會產生，但會是相當局部性的發展，不擔心對台積電未來發展造成影響。閱讀全文...

國巨 Q2 純益季增 25% EPS 12.81 元 11 季高 上半年已賺逾 2 股本

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 昨 (26) 日召開法說會並公告第二季財報，稅後純益 63.26 億元，季增 25.9%、年增 92%，每股純益 12.81 元，寫 11 季最佳；上半年稅後純益 113.5 億元，年增 101%，每股純益 22.98 元。閱讀全文...

中鋼集團電動車新斬獲 鑫科靶材切入車用二極體大啖新商機

中鋼 (2002-TW) 集團大力發展電動車領域，旗下成員鑫科 (3663-TW) 也積極參與，近期營運也報捷，濺鍍靶材切入國內多家二極體及功率元件廠大廠，大啖車用二極體、第三代半導體製程商機，有助提升營收、毛利率；同時因應國際貴金屬行情向上墊高成本，鑫科第三季也調漲產品報價，平均漲幅達 5%。閱讀全文...

盛群 Q2 毛利率衝上 51.2% 每股賺 2.26 元同創高

MCU 廠盛群 (6202-TW) 昨 (26) 日公告第二季財報，稅後純益 5.13 億元，季增 48%，年增 115%，每股稅後純益 2.26 元，累計上半年稅後純益 8.6 億元，年增 124%，每股稅後純益 3.8 元；受惠 MCU 旺季、漲價效應，盛群第二季毛利率衝上 51.2%，獲利同步創高，整體上半年更超越去年前三季 2.96 元的水準。閱讀全文...

台積電日本建廠投資考察中 目標打平在台設廠成本差別

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (26) 日召開股東會，對於股東提問海外設廠佈局，董事長劉德音表示，目前正針對日本投資評估考察，近期幾乎每周與對方討論，雖然在當地設廠成本高，但客戶很支持也有意協助，目標當地設廠能打平與台灣設廠的成本差別；至於德國建廠方面，目前還在非常早期的討論。閱讀全文...

景碩 Q2 獲利年增 265% 每股賺 1.9 元飆五年半新高

IC 載板廠景碩 (3189-TW) 昨 (26) 日公布第二季財報，受惠 ABF 載板價格不斷上漲以及產線擴充與優化效益，毛利率達 27%，創五年半新高，連帶拉抬營益率、淨利率三率三升，稅後純益 8.53 億元，季增 231%，年增 265%，每股稅後純益 1.9 元，同創五年半高。閱讀全文...

瑞昱全產品線持續供不應求 Q3 營運審慎正向

網通晶片大廠瑞昱 (2379-TW) 昨 (26) 日召開法說會，展望第三季，副總黃依瑋指出，瑞昱供應的市場仍供不應求，將密切注意供給、需求變化，對營運審慎正向，車用方面，年底前也將有新案 (RFQ) 開出。閱讀全文...

防當沖風險 處置股票關禁閉時間延長為 12 天

台股當沖交易火熱，導致股價短線劇烈震盪，證交所宣布，將新增當沖股票注意與處置新規定，只要連續三個或五個營業日發布注意交易資訊，而經採處置措施之有價證券，在發布注意交易資訊期間，當沖比重達 6 成者，處置期間將延長為 12 個營業日，相關規定將自 8 月 27 日生效。閱讀全文...