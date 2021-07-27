〈全國降二級警戒〉悠遊卡兩大功能先備齊 幫助自己也幫助別人

疫情逐漸有趨緩之勢，全國也在今 (27) 日降至二級警戒，在回歸正常生活之前，悠遊卡公司提醒，雖然警戒降級，但個人防疫不能鬆懈，先做好悠遊卡記名及悠遊卡綁定自動加值兩大基本功，不但能落實實名制疫調足跡調查，也能減少現金接觸，幫助自己也幫助他人。

一場疫情讓人們的生活習慣出現改變，現在出門，每到一個地方都要進行 QRcode 實聯，行動支付接受度也大大提高，「避免接觸」將是疫後新生活不可抽離的一件事。

根據萬事達卡調查，已有超過 75% 消費者因疫情提升行動支付使用頻率，且每天都會使用行動支付的「重度使用者」自疫情發生後大幅提升 30%，就是因為想避免使用現金造成可能的病毒傳播；連 60 歲以上的婆媽，也有三成天天都要「嗶」一次。

悠遊卡公司建議，在逐漸恢復正常生活之前，有兩件事一定要先做：

一、悠遊卡記名：由於民眾搭乘大眾運具大多使用悠遊卡，使用記名卡搭乘，就可以達到搭乘公共運輸的實聯制精神，萬一需要疫調也可以清楚釐清足跡。

悠遊卡快速記名手續簡便，透過開通悠遊付 APP，綁定悠遊卡後點選記名，即可即刻完成記名作業，不需另填資料。(悠遊卡快速記名步驟如下：https://lihi1.com/wRCbu)

二、悠遊卡綁定自動加值：悠遊卡除了可以搭車也能消費，若餘額不足時，只要綁定金融帳戶、悠遊付自動加值，或是使用啟動自動加值的悠遊聯名卡 / 悠遊 Debit 卡，交易完全不用接觸現金。