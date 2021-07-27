〈全國降二級警戒〉京城銀發放員工每人5000元 號召「消費不找零」

適逢全台新冠疫情緩和之際，京城銀 (2809-TW) 繼去 (2020) 年對每位員工發出 3000 元的紓困消費金，今年再次發放 5000 元，鼓勵員工多多出門消費「不找零」，董事長戴誠志對全行近千名員工發出一封公開信，感謝這段期間大家的努力防疫，也期望藉此活絡周邊經濟，協助店家重拾往日生活。

自今年 5 月中旬爆發本土疫情，國內進入三級警戒以來，京城銀為維護員工健康與客戶權益，採取多項最高規格防疫措施，包括領先同業縮短位處疫情熱區分行營業時間、採取異地分流辦公及居家辦公，以加強人員管理與降低傳染風險。

京城銀表示，在全體一心防疫之下，所有員工均平安健康，共同度過如此艱困的時期。時值疫情平穩，董事長戴誠志對全行近千名員工發出一 封公開信，感謝所有員工在這段防疫期間不辭辛勞、堅守崗位的付出，將發放每位員工 5000 元，並再次發起「消費不找零」活動，預計 8 月 2 日入帳，盼為受限的生活增添一點力量。

董事長戴誠志給員工的公開信全文如下：

各位同仁大家好：

五月中旬，台灣的疫情升溫，情勢來的又急又猛，各種疫情消息充斥在我們的周遭。隨之而來的不安、焦慮、擔憂、憤怒，我們在對抗疫情的同時，也在學習如何跟我們自己相處。

很感謝這段期間醫護人員的無私奉獻、商家的配合、各行各業從業人員的犧牲，因為有大家的努力、認真遵守隔離政策、配合防疫措施，我們才能在兩個多月之後，便迎來疫情逐漸平穩的消息。更感謝同仁們，在最為人心惶惶的時刻仍堅守崗位，齊心抗疫，持續提供客人金融服務與關懷。

疫情拉開了我們的社交距離，但心無懼，心無距。為了延續這份感動，我們將於 8 月 2 日入帳現金 5000 元到各位同仁的帳戶，再次發起「不找零運動」，希望各位同仁在配合防疫政策下，帶著家人、朋友到生活周遭的商家消費，試試看「消費不找零」，感恩彼此的犧牲奉獻，用這份小小的心意，為受限的生活增添一點力量。

「謝謝你，在這島上一起努力的每一個人」

董事長 戴誠志 敬上

