中國恒大周二慘跌16% 港股地產股再創新低

港股地產龍頭今年以來整體表現不佳，上周末，中國住房和城鄉建設部等八部門聯合印發關於持續整治規範房地產市場秩序的通知，進一步加大了業内對於下半年樓市調控從嚴、從緊的預期，更讓情況雪上加霜。

做為行業巨頭，中國恒大周二 (27 日) 在港交所發布公告，決定取消特別分紅方案，也引來市場擔憂。

中國恒大港股開盤下跌 8.35%，報價 6.15 港元，股價再創 4 年來新低，午後跌幅更擴大至 16%。今年以來中國恒大累計跌超 58%，市值蒸發超過 900 億元人民幣。

標普在最近的評級報告中，下調中國恒大及附屬公司評級，中國恒大、恒大地產和天基控股評級從 B + 下調至 B-，展望為負面。標普表示，恒大融資渠道的減弱將打擊其流動性狀況和有序減少債務的能力，恒大的信用狀況也受到盈利能力嚴重下降的拖累。

實際上，不只中國恒大，整體陸港股的地產行業，都正遇衝擊。

數據顯示，截至周一收盤，中國恒大、恒大物業、世茂集團、中國金茂、融創中國、龍光集團、碧桂園等多股年內累計跌幅超過 20%。與去年底相比，這些地產龍頭市值蒸發均超百億元。

A 股地產板塊走勢同樣低迷，14 檔地產股周一股價創下六年來新低，房地產指數今年以來累計跌幅 16.51%。

從幾個技術指標看，不僅房地產板塊本益比創低，其股價淨值比，也從繼 6 月底歷史上首次跌破淨值 1 之後，急降至 0.89 倍。

政策調整是陸港股房地產個股遭襲的重要原因，業內人士表示，不僅是一般融資渠道被嚴格監管，從表內到表外，地產所有的非正式資金入口都在被堵上，整個行業步入深水區。