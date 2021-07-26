〈陸港盤後〉監管打壓 外資紛逃 陸港主要指數重挫收黑

周一 (26 日)A 股出現黑色星期一，三大指數開低走低。自從蟻螞上市前夕突然被中國主管機關要求暫停上市後，中國政府雷厲風行進行一連串的產業整頓，從網科業開始，一路燒到滴滴出行 APP 被要求下架，再到教育類股禁止上市，這些意外之舉，導致外資開始離開中國市場。

早盤網科、教育類股帶頭崩跌後，被市場點名的下一個「慘」業的生技與白酒類股跟進重挫，外資狂賣逾人民幣 100 億元，流出規模創 7 月 24 日以來新高，上證 3500 點價位輕鬆遭到貫破。

盤面上表現逆勢的為半導體類股，主要在於全球缺晶片的問題仍未解決，再加上半導體業被市場認為絕不會受到嚴格監管，反而是政府扶持的重點產業，因此吸引資金轉向。

今日滬深兩市成交量破人民幣 1.4 兆元，達人民幣 1.42 兆元，創逾一年新高，且連續四個交易日成交金額破兆。

港股方面，受到中國監管制度影響，資金進出更自由的港股立即成為外資提款機，恒指早盤開低後直線下滑，賣壓逼使恒指直接面臨 26000 點的保衛戰，中概股全面崩盤，表現逆勢抗跌的大多為港資企業，如長實集團 (1113-HK)、港鐵(66-HK)、恒隆地產(101-HK)、長江基建(1038-HK) 等

恒科指中唯二收紅的均為半導體類股，華虹半導體 (1347-HK) 大漲 6.1%、中芯 (981-HK) 飆漲 10.5%。網科概念全數崩盤，跌幅雙位數則是常態，市值王騰訊 (700-HK) 大跌 7.7%、阿里巴巴 (9988-HK) 重挫 6.4%，在網科類股中已算跌幅相對輕微。

截至收盤，上證綜指下挫 2.34%，報 3467.44 點；科創 50 指數小跌 0.42%，報 1556.98 點；深證成指重挫 2.65%，報 14630.85 點；創業板指大跌 2.84%，報 3371.23 點。

恒生指數崩跌 4.13%，報 26192.32 點、恒生科技指數重挫 6.57%，報 6790.96 點。

北向資金進出方面，周一北向資金賣超人民幣 128.02 億元，其中滬股通賣超人民幣 56.5 億元，深股通賣超人民幣 71.52 億元。

