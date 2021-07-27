【日盛投顧】指數再度開高走低，恐有回探季線壓力

◆盤勢分析

1. 美股 S&P500 雖持續強勢，但仍無法帶動台股加權指數反彈，再度出現開高走低，且成交量放大，OTC 指數也不敵賣壓，出現大跌，盤面資金買盤凌散，僅 IC 設計及銅概念股買盤支撐，終場加權指數下跌 133.69 點，跌幅 - 0.77%，收在 17,269.87 點，成交金額為 5,082.19 億元。三大法人合計賣超 46.88 億元：外資賣超 36.01 億元、投信賣超 9.86 億元、自營商賣超 1.02 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）、量能：量增下跌，後續反彈需增量，下跌需量縮。

（2）、均線：下檔支撐為季線 (約 17,149 點附近)，壓力為約 17,500 附近。

（3）、技術指標：日 KD 向下開口擴大，短線仍有再探低點壓力。

3. 櫃買指數下跌 1.86%，收在 219.79 點。短線支撐為 216 點附近，壓力為 224 點附近。

4. 台股選股方向可留意蘋概、設備、IC 設計、塑化及高殖利率等相關個股。

中小型股也難敵賣壓

1.IC 設計：龍頭股 2454 聯發科止穩反彈站回季線，也帶動整體 IC 設計成為周二台股盤面最強勢族群，2379 瑞昱在法說會釋出正面訊息，周二股價上漲超過 8% 再創新高，3034 聯詠帶量拉出中長紅，股價突破季線；6643 M31 的基礎元件 IP 亦打進 2330 台積電 3DIC 供應鏈，周二股價攻上漲停，5351 鈺創傳出接獲國際 OEM 廠訂單，股價亦同樣上漲停。

2. 銅概念股：中國銅報價近期再度呈現反彈上漲，也帶動台灣相關個股受到市場資金青睞，2009 第一銅 6 月營收再創高，周二股價攻上漲停，1608 華榮上漲也超過 3% 以上。

3. 航運：類股近期持續呈現弱勢回檔，類股指數周二失守季線，加上籌碼凌亂，短線上建議勿隨意搶反彈，靜待落底及融資籌碼沉澱。

4. 操作建議：台股加權指數周二再度出現開高走低，且成交量放大，恐有回測季線的壓力，原先近期盤面強勢中小股股也不跌賣壓出現重挫，短線上建議投資人宜須適度降低持股比率，待拉回季線守穩後再增加持股，選股上可留意蘋概、設備、IC 設計、塑化及高殖利率等相關個股。