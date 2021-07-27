台股失守17300點 外資連2賣 三大法人聯手賣超46.88億元

台股今 (27) 日小漲開出，電子股持穩，聯發科、鴻海奮力撐盤，但航運族群賣壓湧現，傳產、金融走弱，拖累指數翻黑，終場下跌 133 點，收在 17269 點，回測季線，三大法人仍站賣方，聯手賣超 46.88 億元，外資已連 2 賣。

台股成交值略放大至 5000 億元之上。觀察資金動向，外資昨天大砍 177 億元後，今天持續賣超 36.1 億元；投信也賣超 9.86 億元；自營商賣超 1.02 億元。三大法人聯手賣超 46.88 億元。

台積電今天股價持穩，收平盤價 580 元；聯發科法說登場前夕，吸引買盤進場押寶，上漲 1.6%，終場收 938 元；瑞昱釋出樂觀展望，今天一度逼近漲停，終場收 613 元，改寫天價；聯詠同步勁揚逾 6%；此外，鴻海也扮演撐盤要角，終場上漲逾 1%。

其他權值股方面，台達電、聯電、國巨等電子股，今天賣壓較為沉重；金控雙雄仍陷貼息，富邦金、國泰金終場均下跌逾 2%。鋼鐵、玻璃、造紙、觀光等類股均震盪走跌。

貨櫃雙雄盤中湧現賣壓，長榮、陽明連袂落入跌停，萬海則下挫逾 5%，此外，台驊投控、台航、四維航、志信等航運股也都重摔逾半根停板，上市運輸類股指數終場大跌 6%。

面板雙虎再度遭到調節，友達重挫 3%、群創跌逾 2%，中小尺寸面板廠彩晶也失守 20 元關卡，跌逾 3%。不過，偏光板廠明基材近兩周表現凌厲，今日再度強漲逾半根停板，創近 7 年新高。

