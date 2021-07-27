金管會：鼓勵票券金融公司將ESG觀念導入業務經營

金管會今 (27) 日表示，票券金融公司為金融市場參與者，具有信用資源分配的功能，經營業務亦應將 ESG「環境、社會、公司治理」觀念導入。

金管會表示，已於今 (2021) 年 7 月 7 日函請票券公會研議修正「中華民國票券金融商業同業公會會員徵信準則」及「票券金融公司公司治理實務守則」，於該等自律規範內訂定票券金融公司辦理授信或投資業務時，宜衡酌授信戶或被投資企業落實公司治理的績效，以及是否善盡環境保護及社會責任。

金管會表示，永續金融為金融發展政策之核心。由於金融機構掌握較大資產規模及扮演分配社會資源的角色，可成為引導整體社會重視永續發展的關鍵力量，運用金融市場推動永續發展為國際普遍的作法，其範疇已從著重環境面擴展至涵蓋環境、社會及公司治理。

金管會進一步表示，票券金融公司為金融市場重要角色之一，金管會請票券公會適時鼓勵票券金融公司於辦理發行商業本票保證及投資等業務時，將 ESG 觀念導入所經營的業務，以漸進導引企業重視 ESG 議題並採行相關措施，為我國永續金融發展貢獻心力。

統計目前市場上有 8 家票券公司，持有票券本票 5779 億元、債券餘額 4391 億元。

金管會另表示，票券金融公司在追求業務經營發展及股東利益的同時，應一併關注授信戶或被投資企業重視環境保護與落實公司治理的績效及善盡社會責任的情況，發揮金融市場的力量，引導及支持實體產業發展並兼顧環境保護，驅動一個正向循環的永續金融生態圈，創造金融、實體產業與社會環境三贏的局面。金管會亦將持續關注國際發展趨勢，並推動各項措施，以促進我國永續金融發展。