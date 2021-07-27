7-11攜手Uber Eats攻外送版圖 1年內1200家店點上線

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (27) 日宣布，7-ELEVEN 將於 7 月 29 日起與外送平台 Uber Eats 展開合作，首波有 200 家門市、近 900 項商品上線，預計第三季將增至 600 家門市，一年內全台將有 1200 家 7-ELEVEN 可提供外送服務，增加商品銷售管道。

統一超說明，此新服務上線後，消費者打開 Uber Eats App 即可選購 7-ELEVEN 近 900 項多元的優質商品，包括 CITY CAFE、聯名嚴選、零食飲料、生活雜貨和美妝等品類，30 分鐘可到貨。

統一超強調，近年來積極瞄準外送市場布局，全力迎合新世代消費者的日常生活需求，與 Uber Eats 第一波合作搶先在北中南限定 200 家門市上線，預估 1 年內將達 1200 家，外送商品涵蓋熱賣鮮食、CITY 系列現煮咖啡與茶飲、冰品、零食餅乾、超人氣熱壓吐司、友善蔬素食者的天蔬地蔬，以及眾多獨家聯名餐點等。

Uber Eats 台灣新事業副總張祐欣也表示，與服務據點密度最高的 7-ELEVEN 合作，將可滿足消費者對商品多元化和即時外送服務兩方面的全天候生活需求，對生鮮雜貨外送服務如虎添翼，7 月底上線的 200 家 7-ELEVEN 門市已涵蓋離島以外的所有 Uber Eats 服務城市，第三季將有多達 600 家門市，力拚一年內達 1200 家，目標用戶打開 App 即可看到一家 7-ELEVEN。