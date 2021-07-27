五大權值有撐無用 連2日跌逾百點探季線

台股今 (27) 日在電金傳三大族群同步走弱下，再下跌 133.69 點或 0.77%，收 17269.87 點，本周以來 2 個交易日共跌掉逾 300 點，持續下探季線支撐，今日成交量 5082.19 億元。

觀察今日權值股表現，資金雖然力撐五大權值股，鴻海、聯發科收漲逾 1%，台積電平盤，台塑化以及中華電也小漲，但其他電子指標如台達電跌逾 2%、聯電跌 1.1%、大立光也小跌。矽力 - KY 更挫逾 3.5%。

此外，被動元件雙雄國巨下跌 3.2%、華新科跌 1.9%；ABF 載板三雄股價續修正，景碩重挫 6.6%、欣興及南電各跌 2.7%、2.6%；面板雙虎群創及友達也各有 2-3% 的跌幅。

在傳產股方面，貨櫃海運三雄賣壓未見止緩，長榮及陽明跌停，萬海也重挫；工具機雙雄上銀重挫 6.7%、亞德客 - KY 跌 2.9%；鋼鐵指標中鴻跌逾 4%、大成鋼跌 2.3%、中鋼跌 1.7%，台玻也跌逾半根。

金融股同樣弱勢，富邦金、國泰金雙雙挫逾 2% 領跌，台新金、開發金等也跌逾 2%，中壽、新光金、永豐金等也跌 1%，加劇今日台股下跌走勢。

不過，大盤重挫逾百點下，仍有多檔個股逆勢抗跌，直奔漲停，包括第一銅、鑫科、M31、麗臺以及鈺創等。