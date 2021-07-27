〈中光電法說〉越南二廠2023年開出 今明年資本支出約略相當

背光模組廠中光電 (5371-TW) 近年積極擴充越南產能，節能產品事業總經理林惠姿今 (27) 日表示，越南二廠計畫在今年底前動工，預計最快在 2023 年上半年開出，初期將鎖定生產電視產品，中光電也估今明兩年資本支出將維持約 20 億元上下。

林惠姿表示，近期越南疫情嚴峻，但越南廠區配合當地政府「三就地原則」，目前生產營運均維持正常狀態，因應未來營運需求，將取得越南巴地頭頓省富美第三特別工業區土地使用權，建置越南二廠。

針對越南二廠規劃，林惠姿指出，依計畫將在今年底前動工，最快將在 2023 年上半年完工投產，初期業務以生產、製造、銷售電視 LCD 模組、零組件為主，預期新廠擴建完成後，將可滿足客戶未來新訂單成長規劃。

因應新廠建置，中光電財務長何新斌表示，今年資本支出預期從原規劃 19 億元再微幅上修至 21 億元，明年也估維持相同水準，估達 20 億元。

另一方面，中光電近期正式切入 OLED 筆電前段製程代工服務，林惠姿表示，7 月開始小量出貨，估 8 月開始放量，目前也先完成兩條產線建置，年底最大月產能可達 30 萬台，但整體貢獻仍低，估僅占節能產品約 5%。