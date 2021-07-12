背光模組雙雄瑞儀、中光電迎旺季 Q3動能加溫

背光模組雙雄瑞儀 (6176-TW)、中光電 (5371-TW) 上半年在遠距商機、宅經濟動能支撐下，傳統淡季不顯著，展望下半年，隨著品牌廠新品逐步推出，加上電視、筆電、平板迎來通路購物節旺季備貨需求，雙雄動能將再加溫。

瑞儀指出，這兩年因疫情、宅經濟動能強勁，淡旺季效應並不顯著，目前訂單能見度維持三個月，隨著客戶筆電新品可望在本季發表，看好第三季營運將優於第二季，背光模組目前也無明顯缺料狀況。

瑞儀 6 月營收達 46.28 億元，月增 3.4%、年減 10.1%，第二季營收達 140.32 億元，季減 0.3%、年減 7.9%，符合預期，累計上半年營收 280.99 億元，年增 18.1%。

出貨方面，瑞儀 6 月行動裝置出貨 573 萬件、月增 1.02%，IT 產品為 552.3 萬件，月增 6.17%，其他電視、車載產品為主的背光產品則出貨 28.5 萬件、月減 0.69%，總計背光板出貨量達 1153.8 萬件，月增 3.3%。

中光電 6 月則受惠兩大產品線出貨回溫，單月營收 41.74 億元，月增 12.2%、年增 10.9%，為今年以來新高，第二季營收達 116.5 億元，季增 16.2%、年增 9.5%，累計上半年營收則達 216.73 億元、年增 14%。

中光電表示，6 月影像產品受惠季底拉貨效應，節能產品也在宅經濟、教育需求帶動下穩健成長，展望 7 月，估影像產品將因季底效應過後，拉貨放緩，但整體 ASP 可隨高階產品出貨增加提升，節能產品第三季則進入旺季，但受海運缺櫃、缺料影響，預期 7 月出貨量將持平 6 月。