〈房產〉上半年全台房屋買賣移轉達17.5萬棟 年增25%創17年新高

根據內政部統計最新資料顯示，今年上半年全台房產買賣移轉棟數創下近 8 年來同期新高，反映疫情前房市復甦力道，和去年同期的 14 萬棟相比，年增 3.5 萬棟，年增幅 25%，增長幅度是近 17 年來最高的一年。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，2021 年上半年買賣移轉棟數為 17.5 萬棟，直逼 2013 年上一波景氣榮景時的 18 萬棟，也因過去一年房市快速反彈，政府積極推出打炒房的政策因應，包括房地合一 2.0、實價登錄 2.0 和央行的選擇性信用管制措施等，雖然政策有效抑制投機，不過市場剛性買盤穩定，帶動房市出現一波價量齊揚的走勢。

他表示，上半年移轉棟數尚未反映疫情帶來的衝擊，預料第三季移轉棟數就會反映疫情下的市況，後續移轉棟數可能出現量縮走勢。

統計顯示，全台今年上半年移轉年增 25%，較去年同期增加約 3.5 萬棟，台北市年增 23%，復甦到 1.65 萬棟，新北市則是 3.4 萬棟，年增 24%、桃園 2.3 萬棟，年增 16%、台中市則是六都中排名第二，上半年買賣移轉棟數 2.6 萬棟，年增 27%、台南市則是 1.3 萬棟，年增 28%，高雄市移轉 2.2 萬棟，年增幅度居六都之冠，達 32%。

從區域分布來看，中南部成長趨勢明顯，主要當地房價水準相對平價，且就業機會也帶動需求增加，加上有許多重大建設題材發酵，房市買氣暢旺，不過雙北市的反彈趨勢也很明顯，雙北市年增幅度也都超過 20%，顯示這波房市復甦表現相當全面。

曾敬德表示，政府打炒房政策如房地合一 2.0，有效抑制短期投資需求，也讓政策前預售換約出現一波轉手，不過預售換約並不需要辦理移轉登記，所以這類的換約並不會出現在上半年的移轉數據上。