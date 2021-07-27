欣興上半年稅後純益40.11億元年增1.2倍 EPS 2.73元

PCB 廠及 IC 載板欣興 (3037-TW) 今 (27) 日公布最新財報，第二季毛利率以 19.35% 改寫 44 季以來新高，單季稅後純益 18.28 億元，季減 16.3%，年增 27.31%，每股純益 1.24 元，上半年稅後純益 40.11 億元，年增 1.2 倍，每股純益 2.73 元。

欣興第二季營收 240.31 億元，毛利率 19.35%，創 44 季以來新高，季增 2.14 個百分點，年增 3.6 個百分點，稅後純益 18.27 億元，也寫 44 季以來新高，季減 16.3%，年增 27.31%，每股純益 1.24 元。

欣興上半年營收 458.54 億元，毛利率 18.33%，年增 3.48 個百分點，稅後純益達 40.11 億元，年增 1.2 倍，每股純益 2.73 元。

由於 ABF 載板因 5G 需求帶動供不應求，欣興持續投入資本支出擴產，最新追加 2021 及 2022 年資本支出合計逾 120 億元，追加後，今年資本支出達 344.71 億元，公司並決議在楊梅加碼 6.99 億元購地，楊梅新 IC 載板產能預計明年將開出。

欣興將在明 (28) 日召開線上法人說明會，法人關注新產能開出時間表及下半年市場旺季展望。