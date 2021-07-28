操盤手看台股：航運股壓力用什麼方式來化解？

先前提到週級別的日落線確立，本周必須守住前一週低點 17352 點不再跌破，如此才對於 8 月初的行情有利。只是在政策降溫當沖，傳產及金融股走弱下，台股跌破前一週的低點，創下近一個月來新低，向下測試季線大關，目前位置在 17149 點附近，而週 K 線至今呈現連 2 黑，這是今年 5 月下旬以來首見。

今年以來，台股當沖買賣總金額衝破 46 兆元，但是近日當沖戶違約交割數量明顯增溫，特別是在貨櫃航運三雄的長榮、萬海、陽明等。為了防止當沖違約風險，證交所宣布，將新增當沖股票注意與處置新規，希望藉此降低當沖占市場成交量的比重，將市場導向中長期投資。這個措施很明顯是對近日頻繁發生的違約交割行為來降溫，但以實戰來看，等於市場部分助漲助跌的力道會減少，對於多方而言，上漲時動能難免減弱，但是下跌時容易加速止跌，各有優劣，不過這對行情的波動性將有壓抑作用，這對於過去市場偏愛的熱門當沖股較為不利，自然貨櫃航運三雄及部分鋼鐵股、電子股即出現賣壓。

本波貨櫃航運三雄直接下探季線，顯示這次回檔採取空間模式，營造恐慌氣氛，讓浮額自我了斷，當下正在加速趕底；在趕底過程中，一如先前提醒等待日級別的日出線 (即本日高點越過前一日高點) 為先，而中期持續等待週級別的日出線(即本週高點越過前一週高點)，這才是波段反攻的訊號。至於散裝航運，近日 BDI 指數連漲，但是散裝航運股仍處跌勢，同樣等待週級別的日出線才能反攻。之前曾談及無論測季線與否，航運股絕對低點出現後，不一定會立即上漲，有可能會反覆打底，資金的運用效率要納入考量。簡單說，航運股週級別的日出線出現前，一直提醒的用強勢股來保護整體帳戶績效才是重點。

繼先前 MCU 大漲一波後，近日面板驅動 IC 中，上半年挑戰賺 1.5 個股本的敦泰、第 1 季 EPS 達 9.66 元，上半年挑戰賺 2 個股本的聯詠，上半年 EPS 達 14.41 元的網通 IC 廠─瑞昱等持續有資金進駐，股價相繼走高。這些股票共同特徵在於股價相對較高，半年報表現佳，這些績優生拉出空間後，未來 IC 設計股才有向上比價動能，後續如智原、聯陽、矽創等才有機會跟進上攻。至於看好的電動車產業仍是中長期焦點，繼車用電池材料大漲後，在疫情下各國對於自動駕駛的潛在需求提升，並且對工廠及物流等無人化比重將增加，相關供應鏈看好。繼鴻海集團後，近年積極轉型的華晶科 (3059-TW) 跨入影像處理、車用和 AI 領域有成，布局車用逾 10 年，主攻 ADAS 自動駕駛輔助系統；近期更與高通聯手，4K 視覺影像打入日月光智慧工廠，上半年營收 42.8 億，年增 62.4%，下半年營運看升，後續值得鎖定。對於一個操盤手而言，操作股票追求的是賺錢股票的獲利金額大於賠錢股票的虧損金額，成敗要看的是整個帳戶的總盈虧，不能只是單看一檔，這就是先前提到整體帳戶要有強勢股來保護的原因，更多機會可鎖定 Line@粉絲團。

(本專欄為週一、三、五刊出。)

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