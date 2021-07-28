〈能源盤後〉新冠delta變種病毒衝擊 需求風險上升 原油收低

週二 (27 日) 交易，原油期貨價格收低，交易者衡量新冠變異病毒 delta 的傳播對能源需求的影響。

新航財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，在 OPEC + 本月稍早達成逐步增產的協議後，｢市場焦點已經轉回到需求端。」

石油需求「與股票市場一樣，陷入了 delta 變異病毒和中國政府干預經濟的潛在影響不確定性中。」

據媒體報導，因應 delta 變異病毒的傳播，疾病控制與預防中心 (CDC) 週二又改變其在美國部分地區公共場所戴口罩的政策。

Cieszynski 表示，「目前，油價繼續鞏固今年稍早在 65 美元至 77 美元範圍內的漲幅。」

他認為，週三公佈的美國每週石油庫存數據可能不會有太大影響，但週三 Fed 的貨幣政策聲明可能對石油有一些衝擊。此外，如果任何大風暴進入墨西哥灣，大西洋颶風季節仍可能導致油價波動。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 26 美分或 0.4%，收每桶 71.65 美元。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2 美分或近 0.03%，收每桶 74.48 美元，連續第六日收高，此為最近月 Brent 原油期貨。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 18 美分或近 0.2%，收每桶 73.52 美元，此為交易最活躍的 Brent 原油期貨。

石油期貨已經抹去了 7 月 19 日出現的大幅下跌，此前 OPEC+ 同意 8 月開始每月提高產量 40 萬桶，直到消除現有的 580 萬桶產量限制。

但分析師曾表示， 7 月 19 日的大跌似乎與 OPEC + 的決定無關，而是與市場對新冠 delta 變異病毒的擔憂有關，市場恐疫情因此復燃，促使企業重新停工，從而危及全球經濟持續復甦和原油需求上升的前景。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 表示，「現在市場希望寄託在推進疫苗接種活動的成功，以及其他國家的新感染病例 (如印度和英國現況) 也可以盡快度過高峰期。」

Fritsch 認為，儘管 OPEC + 計畫提高石油產量，但石油市場仍「略微供應不足」，且 2022 年之前不會有供應過剩的危險。

交易者正等待週三發布的美國石油供應每週最新數據。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (7/23 止) 美國原油庫存下降 250 萬桶、汽油供應量下降 130 萬桶、蒸餾油下降 160 萬桶。

其他能源商品交易

8 月交割的汽油期貨價格上漲近 0.1% ，收每加侖 2.31 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.3%，收每加侖 2.14 美元。

8 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.2%，收近每百萬 Btu 3.97 美元，在週一創 2018 年 12 月以來最高收盤價後回落。

施耐德電氣大宗商品分析師 Christin Redmond 表示，上週美國天然氣庫存估計較同一週 5 年平均水準高出約 200 億立方英呎。「如果 EIA 週四公布的報告證實此一數據，這將標誌庫存赤字連續第三週下降。」