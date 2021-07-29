〈能源盤後〉美原油庫存大降 汽油需求持續強勁 原油登2週高點

週三 (28 日) 交易，原油期貨價格收在 2 週高點，係因美國上週原油庫存下降的提振，加上汽油隱含需求持續變強。

然而，市場擔憂 delta 新冠變種病毒的散播可能使各地方再次啟動封鎖，燃料需求從而減少，因此今日的油價漲幅有限。

EIA 公布，上週 (7/23 止) 美國原油庫存減少 410 萬桶，為過去 10 週來第 9 週下降。

ClipperData 大宗商品研究主管馬特史密斯表示，「儘管煉油活動再次減少，但產量下降和進口量減少，拉高了原油消耗庫存的程度。」

根據 EIA 的數據，上週美國石油總產量下降了 20 萬桶，降至 1120 萬桶 / 日。

上週原油庫存下降的程度大於多數市場預期。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (7/23 止) 美國原油庫存下降 250 萬桶。但 API 週二公布，上週美國原油庫存下降 470 萬桶。

Velandera Energy 財務長 Manish Raj 表示，「EIA 報告證實了大家都期待的實體市場吃緊。」

他指出，數據顯示，2021 年 7 月美國的石油總體需求遠高於去年同期水準。儘管 OPEC + 增產，接下來幾個月的原油供應量可能仍維持緊繃。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 74 美分或 1%，收每桶 72.39 美元，為最近月期貨自 7 月 14 日以來最高收盤價。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 26 美分或近 0.4%，收每桶 74.74 美元，也是最近月 Brent 原油期貨自 7 月 14 日以來最高收盤價。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 35 美分或近 0.5%，收每桶 73.87 美元，此為交易最活躍的 Brent 原油期貨。

EIA 報告也指出，上週汽油供應量下降 230 萬桶、蒸餾油供應量下降 310 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週汽油供應量下降 130 萬桶、蒸餾油下降 160 萬桶。

EIA 數據也顯示，俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存下降 130 萬桶。

Tradition Energy 研究主管 Gary Cunningham 表示，「原油和成品油庫存下降程度均大於預期，提供了一些支撐力，將有助於讓 WTI 原油價格保持在 70 美元上方，儘管市場擔心新冠疫情復燃衝擊經濟並使全球需求滯後。」

即使如此，「由於美國石油產量今年稍晚時預計增加，所以倘若 delta 變種病毒持續爆發，導致再度實施旅行限制，那這些價格水準就會受到測試。」

8 月交割的汽油期貨價格下降近 0.3% ，收每加侖 2.31 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.6%，收每加侖 2.16 美元。

根據 EIA 的數據，本週對汽油的隱含需求小幅上升。上周成品車用汽油供應總量為 932.5 萬桶 / 日，接近 7 月 2 日止當週創下的紀錄高點 (超過 1000 萬桶 / 日)。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，汽油供應的減少以及隱含需求接近紀錄高點，這些應可超過新冠病毒的衝擊。

美國 CDC 週二更改政策，居住在新冠病毒高感染率的美國人，恢復室內仍須戴口罩的規定。對此，Flynn 認為，「美國人已更加習慣戴口罩，我不認為這會讓他們選擇不外出，因為只要他們已經接種疫苗，他們就會外出並開車。」擺脫了新冠疫情復燃導致一些防疫限制重啟，將挫傷燃料需求的擔憂。

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