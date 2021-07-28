迎接混合工作模式時代！惠普收購遠端訪問軟體商Teradici

惠普 (HPQ-US) 已經宣布收購有創投支持的初創公司 Teradici，該公司提供軟體，讓使用者可從任何 PC、Mac、Chromebook 或平板電腦遠程訪問高效能的雲端運算功能。

惠普素以生產 PC 和印表機聞名，而非銷售雲端企業軟體，因此這項收購舉措頗耐人尋味。

根據 Crunchbase 的數據，Teradici 總部位於加拿大卑詩省 Burnaby 城，在風險投資中已籌得 8300 萬美元，投資者包括 Skypoint Capital、In-Q-Tel、Alloy Ventures 和思科 (CSCO-US) 等。該收購交易並未公布細項條款。該交易預計將於 2021 年第四季完成。

惠普表示，這筆交易將使公司能實現「為混合工作量身訂做的新運算模式和服務。」惠普表示，遠端桌面軟體是一個「龐大且不斷擴大的領域」，預計到 2028 年結束，複合年增長率達 17%。

惠普預期全球 2/3 員工每週至少 3 日為遠端工作型態。

惠普個人系統集團總裁 Alex Cho 聲明指出，Teradici 長期以來一直居於資安、高性能虛擬運算的前沿，此次收購將滿足越來越多客戶對機動性、彈性和安全的運算解決方案更高的需求。

Cho 受訪時表示，對遠端運算環境的關注將成為惠普運算業務的第三大支柱，與 PC 和週邊設備一樣。

Teradici 尤其聚焦需要在電影製作、電玩遊戲開發和政府等領域以協作方式安全地遠端訪問文件的客戶。因此與美國證券機構關係密切的 In-Q-Tel 投資 Teradici 並非偶然。該公司去年因讓內容創作者更便利地遠端工作而獲得艾美獎。